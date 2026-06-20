Logo

Прича о посљедњем каубоју Балкана: Има скоро 80, али и даље јаше

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:32

Коментари:

0
Бранко Шуман у 80. години јаше коње
Фото: Screenshot/Youtube

Кад би се правио филм о човјеку који је свој живот подредио коњима, вестернима и сновима из д‌јетињства, прича Бранка Шумана из Горњег Путићева код Травника била би идеалан сценарио.

Још као д‌јечак редовно је гледао вестерн филмове у кину Лашва, читао романе и стрипове о каубојима, а управо ти призори са Дивљег запада оставили су траг који га је касније одвео у потпуно другачији живот.

Дуго је размишљао између музике и вожње камиона, а одлука се промијенила када је отишао у Италију и постао дио једног од најпознатијих циркуса тог времена – циркуса Моире Орфеи.

Од возача камиона до тренера коња у италијанском циркусу

У Италији је радио као возач камиона који је превозио животиње на наступе, али његов прави свијет били су коњи.

Учио је њихове навике, тренирао их и савладавао вјештине потребне за наступе у великом циркусу. Уз свакодневни рад, све више је улазио у свијет јахања и дресуре, градећи знање које ће касније пренијети у Босну и Херцеговину.

Каубојски стил који је заволио још као д‌јечак остао је његов заштитни знак. Шешир, од‌јећа у вестерн фазону и начин живота постали су дио његовог идентитета, преносе Независне новине.

Мустанг – мјесто гд‌је живи љубав према коњима

По повратку у БиХ Бранко је одлучио да своју страст претвори у животни пројекат. Формирао је властиту ергелу и коњички клуб којем је дао име Мустанг.

Већ петнаестак година успјешно гради причу заједно са кћерком Бранком, његујући љубав према коњима и преносећи знање новим генерацијама.

Његова прича привукла је пажњу и јутјуб новинара Срећка Стиповића, који је забиљежио необичан живот човјека који је свој д‌јечачки сан о каубојима претворио у стварност.

Каубој са Влашића и даље јаше

Иако се приближава осмој деценији живота, Бранко не одустаје од свог начина живота.

И даље јаше и галопира својим коњима са истом страшћу као некада, као да се налази на Дивљем западу, а не на брдовитом Балкану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Шуман

Балкан

Коњи

Коментари (0)

Више из рубрике

Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују

Друштво

Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују

9 ч

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Свети Теодор Анкирски: Крчмар који је скривао тајну вјере и постао бесмртни мученик

9 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Провјерите ако сте играли: Ово је листић који је Лото играчу донио милион марака

19 ч

0
Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

Друштво

Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

20 ч

0

  • Најновије

17

17

Због чега су бебе рођење љети ''у предности'' у односу на друге?

17

10

Још једна трагедија у Српској

16

56

За ова три знака слиједи велики преокрет: Све ће им ићи од руке

16

39

Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

16

38

Додик: Пуковник Матовић оставио дубок траг у Војсци Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима