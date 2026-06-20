Прича о посљедњем каубоју Балкана: Има скоро 80, али и даље јаше

Аутор:АТВ редакција
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Кад би се правио филм о човјеку који је свој живот подредио коњима, вестернима и сновима из дјетињства, прича Бранка Шумана из Горњег Путићева код Травника била би идеалан сценарио.
Још као дјечак редовно је гледао вестерн филмове у кину Лашва, читао романе и стрипове о каубојима, а управо ти призори са Дивљег запада оставили су траг који га је касније одвео у потпуно другачији живот.
Дуго је размишљао између музике и вожње камиона, а одлука се промијенила када је отишао у Италију и постао дио једног од најпознатијих циркуса тог времена – циркуса Моире Орфеи.
У Италији је радио као возач камиона који је превозио животиње на наступе, али његов прави свијет били су коњи.
Учио је њихове навике, тренирао их и савладавао вјештине потребне за наступе у великом циркусу. Уз свакодневни рад, све више је улазио у свијет јахања и дресуре, градећи знање које ће касније пренијети у Босну и Херцеговину.
Каубојски стил који је заволио још као дјечак остао је његов заштитни знак. Шешир, одјећа у вестерн фазону и начин живота постали су дио његовог идентитета, преносе Независне новине.
По повратку у БиХ Бранко је одлучио да своју страст претвори у животни пројекат. Формирао је властиту ергелу и коњички клуб којем је дао име Мустанг.
Већ петнаестак година успјешно гради причу заједно са кћерком Бранком, његујући љубав према коњима и преносећи знање новим генерацијама.
Његова прича привукла је пажњу и јутјуб новинара Срећка Стиповића, који је забиљежио необичан живот човјека који је свој дјечачки сан о каубојима претворио у стварност.
Иако се приближава осмој деценији живота, Бранко не одустаје од свог начина живота.
И даље јаше и галопира својим коњима са истом страшћу као некада, као да се налази на Дивљем западу, а не на брдовитом Балкану.
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