Свети Теодор Анкирски: Крчмар који је скривао тајну вјере и постао бесмртни мученик

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог свештеномученика Теодота Анкирског.
Овај Христов мученик био је потајни хришћанин. Био је крчмар у Анкири у вријеме цара Диоклецијана. Помагао је цркву и сахрањивао тијела светих мученика.
Тако је сахранио и тијела 7 дјевојака које су пострадале за Христа: Текусе, Александре, Клавдије, Фаине, Ефрасије, Матроне и Јулије, које су након мучења удављене у језеру.
Света Текуса јави се у сну Теодору и рече му да извади њихова тијела и сахрани их, што он, по мрклој ноћи, са једним другом, и учини. Али тај друг га прошпија судији, који га стави на муке, зубе му поломи камењем, а тијело претвори у ране.
Посјечен је 303. године. Тијело му је сахранио један свештеник. Ту је касније подигнут храм. Свети Теодот Анкирски посјечен је за Христа на овај дан, преноси Информер.
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