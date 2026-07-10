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Садржај усаглашене резолуције Пленковића и Домовинског покрет: Ево шта траже

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:28

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Садржај усаглашене резолуције Пленковића и Домовинског покрет: Ево шта траже
Фото: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Резолуције о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ која ће у уторак бити разматрана у хрватском Сабору, а о чијем садржају су договор постигли представници ХДЗ-а Хрватске и Домовинског покрета, позива на успостављење нове изборне јединице у БиХ из које би се ексклузивно бирао члан Предсједништва БиХ из реда Хрвата.

На почетку се истиче да Хрватски сабор оцјењује да у постојећим уставним оквирима и политичким околностима, хрватски народ у БиХ не остварује у потпуности своју “уставом загарантовану” конститутивност нити се може сматрати у потпуности “равноправним” с остала два конститутивна народа.

“Хрватски сабор позива Владу Републике Хрватске на наставак пружања подршке остваривању потпуне политичке равноправности Хрвата у Босни и Херцеговини у оквиру реформе политичког сустава којом би се осигурали поштени избори, на којима би сваки конститутивни народ имао могућност бирати своје легитимне представнике. Хрватски сабор притом подржава изборне моделе које предлажу легитимни представници хрватског народа у Босни и Херцеговини, којима би се осигурала легитимна политичка заступљеност Хрвата, укључујући приједлог о успостави засебне изборне јединице за избор хрватског члана Предсједништва БиХ”, стоји у предложеној резолуцији.

Резолуцијом се позива Влада Хрватске да настави активно подупирати БиХ на њеном европском путу али у складу с хрватским националним интересима.

“Да настави дијелити искуства и знања како би поспјешила спровођење реформи, чувајући притом вишенационални карактер земље с циљем трајног осигуравања политичке равноправности Хрвата у Босни и Херцеговини, у складу с начелима федерализма, једнакости и недискриминације”, стоји у приједлогу.

Додатно, позива се Влада на кориштење свих расположивих политичких, правних и дипломатских механизама у ЕУ и међународним организацијама како би се заштитили интереси Хрвата у БиХ.

“Хрватски сабор с особитом позорношћу прати изборне процесе у Босни и Херцеговини те притом осуђује отворене позиве на изборни инжењеринг ради прегласавања Хрвата при избору хрватског члана Предсједништва Босне и Херцеговини, посланике у домовима народа те другим тијелима”, наводи се.

Позивају се Хрвати који имају држављанство БиХ да остваре бирачко право у БиХ на предстојећим Општим изборима у октобру.

“Хрватски сабор позива све државне институције Републике Хрватске на наставак сарадње с Хрватским народним сабором Босне и Херцеговине и подршку његовом раду”, наводи се.

У образложењу приједлога Резолуције наводи се да се њоме наводно не задире у унутрашње уређење БиХ нити предлажу рјешења противна њеном суверенитету и територијалном интегритету.

“Резолуција представља политички акт Хрватског сабора којим се потврђује трајна потпора легитимном политичком представљању начелима федерализма и недискриминације, наставку реформских процеса и даљњем развоју добросусједских односа између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине”, закључује се у образложењу, а преноси Истрага.

Подсјећамо, јуче су из Домовинског покрета саопштили да је у питању усаглашени садржај предложене Резолуције са странком Андреја Пленковића. О резолуцији ће се расправљати у Хрватском сабору у идући уторак.

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Тагови :

Хрватска

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Предсједништво БиХ

Домовински покрет

ХДЗ БиХ

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