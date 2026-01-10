Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Извор:
СРНА
10.01.2026
14:32
Коментари:0
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта упозорио је да се посланици Домовинског покрета у Хрватској залажу за забрану дјеловања Српске православне цркве /СПЦ/ у Хрватској, отимање њене имовине и давање у власништво такозваној хрватској православној цркви.
Линта је оцијенио да је један од циљева Домовинског покрета наставак асимилације Срба и њихово претварање у православне Хрвате као први корак ка покрштавању.
Он је указао да иза ових иницијатива стоји удружење "Хрватски православни центар" из Вуковара, које предводи посланик Домовинског покрета Предраг Мишић.
Линта је додао да је грб Мишићевог удружења у суштини грб хрватске православне цркве, коју је 1942. основао усташки поглавник Анте Павелић.
Он је навео да је удружење у Сплиту 6. јануара, поводом православног Бадњег дана организовало пријем, на којем је промовисало усташку идеју оснивања такозване хрватске православне цркве.
Пријему у Сплиту, како је истакао, присуствовали су лидер Домовинског покрета Иван Пенава и други функционери те странке, која је дио владајуће коалиције у Хрватској.
Свијет
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи
Линта је објаснио да се Мишић залаже за забрану дјеловања СПЦ због тобожњег ширења нетрпељивости према другим народима, а нарочито према Хрватима.
Према његовим ријечима, чланови Мишићевог удружења могу бити само они који славе оснивање Хрватске, поштују обиљежја ХОС-а, односно геноцидну НДХ и усташки поздрав "За дом спремни!", као и такозвани Домовински рат, а Србију, ЈНА и крајишке Србе сматрају агресорима.
Линта је оцијенио да ЕУ неће реаговати ни на ову најновију промоцију жестоке мржње против СПЦ и српског народа и рехабилитацију геноцидне НДХ, уз активну подршку дијела хрватске власти и прећутну подршку ХДЗ-а.
Најновије
Најчитаније
17
17
17
13
17
01
16
46
16
34
Тренутно на програму