Logo
Large banner

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Извор:

СРНА

10.01.2026

14:32

Коментари:

0
Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта упозорио је да се посланици Домовинског покрета у Хрватској залажу за забрану дјеловања Српске православне цркве /СПЦ/ у Хрватској, отимање њене имовине и давање у власништво такозваној хрватској православној цркви.

Линта је оцијенио да је један од циљева Домовинског покрета наставак асимилације Срба и њихово претварање у православне Хрвате као први корак ка покрштавању.

Он је указао да иза ових иницијатива стоји удружење "Хрватски православни центар" из Вуковара, које предводи посланик Домовинског покрета Предраг Мишић.

Линта је додао да је грб Мишићевог удружења у суштини грб хрватске православне цркве, коју је 1942. основао усташки поглавник Анте Павелић.

Он је навео да је удружење у Сплиту 6. јануара, поводом православног Бадњег дана организовало пријем, на којем је промовисало усташку идеју оснивања такозване хрватске православне цркве.

Пријему у Сплиту, како је истакао, присуствовали су лидер Домовинског покрета Иван Пенава и други функционери те странке, која је дио владајуће коалиције у Хрватској.

нетанјаху трамп

Свијет

Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

Линта је објаснио да се Мишић залаже за забрану дјеловања СПЦ због тобожњег ширења нетрпељивости према другим народима, а нарочито према Хрватима.

Према његовим ријечима, чланови Мишићевог удружења могу бити само они који славе оснивање Хрватске, поштују обиљежја ХОС-а, односно геноцидну НДХ и усташки поздрав "За дом спремни!", као и такозвани Домовински рат, а Србију, ЈНА и крајишке Србе сматрају агресорима.

Линта је оцијенио да ЕУ неће реаговати ни на ову најновију промоцију жестоке мржње против СПЦ и српског народа и рехабилитацију геноцидне НДХ, уз активну подршку дијела хрватске власти и прећутну подршку ХДЗ-а.

Подијели:

Тагови:

Miodrag Linta

Срби

Imovina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трампов портрет изложен у Националној галерији портрета у Вашингтону

3 ч

0
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Сцена

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

3 ч

0
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

Свијет

Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

3 ч

0
Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

Свијет

Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трагедија у Двору: Старац се угушио након пожара

4 ч

0
Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

Регион

Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

19 ч

0
Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

Регион

Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

22 ч

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Регион

Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

17

13

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

17

01

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

16

46

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

16

34

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner