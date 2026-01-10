Logo
Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

10.01.2026

14:09

Лидери пет највећих политичких партија Гренланда објавили су заједничко писмо у којем наглашавају да Гренланд није дио ни САД ни Данске, већ да припада Гренланђанима, и да захтијевају од Сједињених Америчких Држава да немају никакву контролу над тим острвом.

Лидери пет партија поручили су да одлуке о будућности Гренланда треба да доносе Гренланђани, односно Инуити, уз поштовање међународног права и закона о самоуправи, преноси јавни сервис Гренланда КНР.

"Ни једна друга држава нема право да одлучује умјесто нас", наводи се у саопштењу.

У заједничком саопштењу истакнуто је лидери партија поручују да као челници странака у Гренланду не прихватају мијешање САД у унутрашње одлуке земље.

Ово заједничко стајалиште истиче аутономију Гренланда и право његових грађана да сами обликују своју политичку будућност.

Лидери партија наглашавају да њихов циљ остаје заштита безбједности становника и осигурање да Гренланд буде у рукама грађана Гренланда.

Заједничка декларација пет партија објављена је након што је амерички предсједник Доналд Трамп интензивирао наводе о преузимању Гренланда.

У прошлонед‌јељном интевјуу за Њујорк тајмс, Трамп је рекао да је америчко власништво над Гренландом неопходно због утицаја Кине и Русије, одбијајући да искључи употребу војне силе приликом преузимања.

Рекао је да САД треба да посједују територију како би спријечиле Русију или Кину да је окупирају, додајући да постојећи војни споразуми нису довољни и да је потпуно власништво неопходно да би се гарантовала одбрана острва.

