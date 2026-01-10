Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Извор:
Fena
10.01.2026
13:46

Амерички државни секретар Марко Рубио је изјавио да „храбри“ ирански народ има подршку Вашингтон.
- Сједињене Америчке Државе подржавају храбри народ Ирана - објавио је у петак Рубио на платформи друштвених медија X са сједиштем у САД-у, преноси Анадолија.
Изјава је услиједила усред протеста широм земље у којима је, према подацима групе за људска права са сједиштем у Вашингтону, погинуло најмање 65 особа.
Међу погинулима је 50 демонстраната, а 14 припадника полицијских и сигурносних служби, заједно с једним цивилом повезаним с владом, извијестила је у петак новинска агенција за људска права (ХРАНА).
У демонстрацијама су такође рањено десетине људи, а приведено је 2.311 особа, додаје се, уз напомену да су протести у току у око 180 градова у свих 31 провинцији те блискоисточне земље. Повреде су углавном узроковане сачмом и пластичним мецима, према извјештајима.
Власти још нису издале саопћење о погинулима или рањеним.
Иран је свједок таласа протеста од краја децембра, углавном због наглог пада вриједности иранског ријала и погоршања економских услова.
Демонстрације су почеле 28. децембра у близини техеранског Великог базара, а касније су се прошириле на неколико градова.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у петак да је Иран "у великој невољи" док се протести шире, рекавши да САД пажљиво прате развој догађаја и упозоравају власти да не користе смртоносну силу.
Иран је оптужио САД и Израел за подстицање немира, а званичници су упозорили да сигурносне снаге и правосуђе "неће показати никакву толеранцију према саботерима"
