Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Извор:

Fena

10.01.2026

13:46

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио је изјавио да „храбри“ ирански народ има подршку Вашингтон.

Храбри народ

- Сједињене Америчке Државе подржавају храбри народ Ирана - објавио је у петак Рубио на платформи друштвених медија X са сједиштем у САД-у, преноси Анадолија.

Изјава је услиједила усред протеста широм земље у којима је, према подацима групе за људска права са сједиштем у Вашингтону, погинуло најмање 65 особа.

Међу погинулима је 50 демонстраната, а 14 припадника полицијских и сигурносних служби, заједно с једним цивилом повезаним с владом, извијестила је у петак новинска агенција за људска права (ХРАНА).

У демонстрацијама су такође рањено десетине људи, а приведено је 2.311 особа, додаје се, уз напомену да су протести у току у око 180 градова у свих 31 провинцији те блискоисточне земље. Повреде су углавном узроковане сачмом и пластичним мецима, према извјештајима.

Таласи протеста

Власти још нису издале саопћење о погинулима или рањеним.

Иран је свједок таласа протеста од краја децембра, углавном због наглог пада вриједности иранског ријала и погоршања економских услова.

Демонстрације су почеле 28. децембра у близини техеранског Великог базара, а касније су се прошириле на неколико градова.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у петак да је Иран "у великој невољи" док се протести шире, рекавши да САД пажљиво прате развој догађаја и упозоравају власти да не користе смртоносну силу.

Иран је оптужио САД и Израел за подстицање немира, а званичници су упозорили да сигурносне снаге и правосуђе "неће показати никакву толеранцију према саботерима"

