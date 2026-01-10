Logo
Large banner

3.000 радника остаје без посла? Њемачки ланац супермаркета улази у стечај

Извор:

Феникс магазин

10.01.2026

11:50

Коментари:

0
3.000 радника остаје без посла? Њемачки ланац супермаркета улази у стечај
Фото: Unsplash

Породична фирма "Feberbeg Lebensmittel" нашла се у финансијским потешкоћама.

Стручњаци би сада требало да помогну у спасавању ланца са више од 70 продавница, преноси Феникс магазин.

Према званичним информацијама, супермаркет "Фенеберг" поднио је Општинском суду у Кемптену захтјев за такозвани "заштитни поступак" (Schutzschirmverfahren).

"Циљ је да се компанија економски реорганизује на одржив начин уз наставак редовног пословања", саопштила је компанија "Фенеберг Lebensmittel", чланица Едека групе.

Све продавнице ће остати отворене.

"Фенеберг" управља са више од 70 продајних мјеста у јужној Немачкој и аустријском Клејнвалсерталу, углавном у регионима Алгаја и Боденз. Компанија запошљава око 3.000 радника и остварује годишњи приход од преко 500 милиона евра.

Фенеберг у стечају: стручњаци помажу породици

Заштитни поступак у њемачком стечајном праву омогућава предузећима која се суочавају са финансијским проблемима, али још нису инсолвентна, да спроведу санацију. Породица Фенеберг је у управу укључила Степхана Леиболда, који је раније већ радио на рјешеавању проблема у једној од Фенебергових фирми.

"У посљедњим годинама у Фенебергу је покренуто много иницијатива, али нису све доследно спроведене до краја", изјавио је Леиболд.

Стручњаци адвокатске фирме "Grub Brugger" из Штутгарта такође учествују у санацији, која је планирана да се заврши током 2026. године.

Подијели:

Тагови:

zatvaranje

trgovinski lanci

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

Друштво

Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

2 ч

0
Велика акција хапшења у Београду: У колима превозио килограм и по дроге

Хроника

Велика акција хапшења у Београду: У колима превозио килограм и по дроге

2 ч

0
Сахрањена Јованка Јолић

Култура

Сахрањена Јованка Јолић

2 ч

0
Умор главобоља

Здравље

Зашто мозак "затупи"? Ментална магла није дијагноза, али постоји

2 ч

0

Више из рубрике

Французи се припремају за потенцијалне пријевремене изборе

Свијет

Французи се припремају за потенцијалне пријевремене изборе

2 ч

0
Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Свијет

Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

3 ч

1
Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Свијет

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

3 ч

0
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Свијет

ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner