3.000 радника остаје без посла? Њемачки ланац супермаркета улази у стечај

Породична фирма "Feberbeg Lebensmittel" нашла се у финансијским потешкоћама.
Стручњаци би сада требало да помогну у спасавању ланца са више од 70 продавница, преноси Феникс магазин.
Према званичним информацијама, супермаркет "Фенеберг" поднио је Општинском суду у Кемптену захтјев за такозвани "заштитни поступак" (Schutzschirmverfahren).
"Циљ је да се компанија економски реорганизује на одржив начин уз наставак редовног пословања", саопштила је компанија "Фенеберг Lebensmittel", чланица Едека групе.
Све продавнице ће остати отворене.
"Фенеберг" управља са више од 70 продајних мјеста у јужној Немачкој и аустријском Клејнвалсерталу, углавном у регионима Алгаја и Боденз. Компанија запошљава око 3.000 радника и остварује годишњи приход од преко 500 милиона евра.
Заштитни поступак у њемачком стечајном праву омогућава предузећима која се суочавају са финансијским проблемима, али још нису инсолвентна, да спроведу санацију. Породица Фенеберг је у управу укључила Степхана Леиболда, који је раније већ радио на рјешеавању проблема у једној од Фенебергових фирми.
"У посљедњим годинама у Фенебергу је покренуто много иницијатива, али нису све доследно спроведене до краја", изјавио је Леиболд.
Стручњаци адвокатске фирме "Grub Brugger" из Штутгарта такође учествују у санацији, која је планирана да се заврши током 2026. године.
