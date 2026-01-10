Извор:
СРНА
10.01.2026
10:26
Коментари:1
Влада Финске тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја у земљи, изјавио је за ТАСС фински политичар Армандо Мема.
Он је оцијенио да су односи Финске и Русије на најнижем нивоу у историји, те да се они сигурно неће побољшати прије наредних парламентарних избора у Финској.
Мема је, међутим, нагласио да се односи вјероватно неће много промијенити ни након избора.
"Не мислим да постоји могућност да се односи врате на ниво од прије рата, барем са тренутним стањем свијести и медијском пропагандом. Финска све више постаје егзистенцијална пријетња Русији", рекао је Мема.
Он је подсјетио да је предсједник Финске Александер Стуб недавно рекао да би Финска могла да размјести нуклеарно оружје, пошто је пуноправна чланица НАТО-а.
Према његовим ријечима, поједини људи у Финској осјећају се као да је та земља у рату са Русијом.
"Откако се Финска учланила у НАТО, односи су почели да се погоршавају реториком мржње према Русији, коју углавном заговарају они којима је у интересу да раздвоје двије земље и на крају искористе Финску као оруђе против Русије, да би ослабили руску економију", навео је Мема.
Он је истакао да санкције и антируско осјећање никада у историји нису били на толико високом нивоу, те да је фасцинантно како већина људи постаје жртва ратнохушкачке пропаганде када толико образованих Финаца није насјело на наратив мржње према Русији, већ настављају да одржавају историјски неутралан поглед на оно што се дешава на међународној сцени и праведно и критички процјењују историјске догађаје.
Мема је нагласио да владајућа елита у Финској не може учинити много да преокрене "глупе и опасне политике" усмјерене према сусједној Русији.
"Финска наставља да активно учествује у сукобу у Украјини, пружа војну помоћ и промовише веома опасан пут на европском нивоу у `Коалицији вољних`, а предсједник Стуб се залаже за антируску политику која, на крају, наноси штету Финској и финском народу", додао је Мема.
