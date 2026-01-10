Logo
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Извор:

СРНА

10.01.2026

09:22

Фото: Танјуг/АП

Савјет безбједности УН одржаће хитан састанак о Украјини у понедјељак, 12. јануара, наведено је у званичном распореду Савјета.

Према објављеним подацима, састанак би требало да почне у 21.00 час по средњоевропском времену.

РИА Новости пише да је Украјина захтијевала састанак, те да су захтјев подржале Летонија, Либерија, Данска, Француска, Грчка и Велика Британија.

Тагови:

Украјина

sastanak

Савјет безбједности УН

