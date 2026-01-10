Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Извор:
Савјет безбједности УН одржаће хитан састанак о Украјини у понедјељак, 12. јануара, наведено је у званичном распореду Савјета.
Према објављеним подацима, састанак би требало да почне у 21.00 час по средњоевропском времену.
РИА Новости пише да је Украјина захтијевала састанак, те да су захтјев подржале Летонија, Либерија, Данска, Француска, Грчка и Велика Британија.
