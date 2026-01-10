Извор:
Предлог премијерке Италије Ђорђе Мелони о новом дијалогу са Русијом и именовању специјалног изасланика ЕУ за украјинско ријешење покреће питања о томе с ким и о чему водити преговоре, оценио је члан уставног комитета Савета Федерације Русије Алексеј Пушков.
„Послије председника Француске Емануела Макрона, премијерка Италије Мелони је изјавила да је дошло вријеме за преговоре са Русијом. С тим у вези, постављају се два питања“, написао је Пушков на свом Телеграм каналу.
Како је навео, прво питање је — о каквим преговорима је ријеч, билатералним или у име ЕУ? Пушков је објаснио да се то питање поставља јер су, према његовим ријечима, у ЕУ до сада за преговоре иступали само премијер Мађарске Виктор Орбан и словачки премијер Роберт Фицо, док предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и Европска комисија, како тврди, „нису жељели ни да чују“ о преговорима.
Друго питање, по Пушкову, тиче се позиције са којом иступа ЕУ, а која се, како је навео, своди на подршку свим захтевима Кијева, због чега, по његовом мишљењу, не може да служи као основа за продуктивне преговоре.
