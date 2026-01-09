Logo
Мелони: Европа треба да успостави дијалог са Русијом

09.01.2026

13:02

Коментари:

0
Đorđa Meloni Italija premijerka
Фото: Танјуг/АП

Европа треба да поново успостави дијалог са Русијом, изјавила је премијер Италије Ђорђа Мелони.

Она је на традиционалној новогодишњој конференцији за новинаре нагласила да је прерано да се говори о враћању Русије у Групу осам.

САЈ

Република Српска

Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

Мелонијева је рекла да је сагласна са предсједником Француске Емануелом Макроном, који је недавно позвао Европу да се укључи у дијалог са Москвом, док се настављају напори са циљем окончања сукоба у Украјини.

"Мислим да је Макрон у праву у вези с тим. Вјерујем да је дошло вријеме да и Европа разговара са Русијом, јер ако Европа одлучи да учествује у овој фази преговора, разговарањем са само једном од двије стране, плашим се да би на крају могао да буде ограничен њен допринос", истакла је Мелонијева.

Она је навела да ЕУ треба да именује изасланика који би разговарао директно са предсједником Русије Владимиром Путином, како би се избјегла конфузија.

Пале Дан Републике-09012026

Република Српска

''Трајна обавеза сјећање на борце и очување вриејдности Српске''

"Ако бисмо направили грешку и одлучили, с једне стране, да поново отворимо дијалог са Русијом, а с друге стране, да наставимо на неорганизован начин, учинили бисмо Путину услугу. Имамо тај проблем од самог почетка. Превише гласова говори, у превише формата,", сматра Мелонијева.

Она је поновила да италијанске власти немају намјеру да шаљу војску у Украјину ради помагања да се гарантује било какав мировни споразум.

Đorđa Meloni

Италија

Русија

