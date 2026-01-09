Мелони: Европа треба да успостави дијалог са Русијом

09.01.2026
13:02
Европа треба да поново успостави дијалог са Русијом, изјавила је премијер Италије Ђорђа Мелони.
Она је на традиционалној новогодишњој конференцији за новинаре нагласила да је прерано да се говори о враћању Русије у Групу осам.
Мелонијева је рекла да је сагласна са предсједником Француске Емануелом Макроном, који је недавно позвао Европу да се укључи у дијалог са Москвом, док се настављају напори са циљем окончања сукоба у Украјини.
"Мислим да је Макрон у праву у вези с тим. Вјерујем да је дошло вријеме да и Европа разговара са Русијом, јер ако Европа одлучи да учествује у овој фази преговора, разговарањем са само једном од двије стране, плашим се да би на крају могао да буде ограничен њен допринос", истакла је Мелонијева.
Она је навела да ЕУ треба да именује изасланика који би разговарао директно са предсједником Русије Владимиром Путином, како би се избјегла конфузија.
"Ако бисмо направили грешку и одлучили, с једне стране, да поново отворимо дијалог са Русијом, а с друге стране, да наставимо на неорганизован начин, учинили бисмо Путину услугу. Имамо тај проблем од самог почетка. Превише гласова говори, у превише формата,", сматра Мелонијева.
Она је поновила да италијанске власти немају намјеру да шаљу војску у Украјину ради помагања да се гарантује било какав мировни споразум.
Тренутно на програму