Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

09.01.2026

12:58

Коментари:

0
Фото: АТВ

На свечаном дефилеу продефиловали су полицијски службеници Специјалне антитерористичке јединице.

На челу првог ешалона је помоћник команданта САЈ-а Никола Сужњевић. За ратне заслуге јединица је више пута одликована орденом Немањића, орденом Његоша Првог реда, медаљом Петра Мркоњића и медаљом Заслуга за народ, а један број припадника одликован је орденом Милоша Обилића и медаљом мајора Милана Тепића.

Вихор

Република Српска

На свечаном дефилеу представљени "Деспот" и "Вихор"

Припадници ешалона САЈ-а носе "multicam" униформу са"multicam" јакном, црвену беретку и зелене рукавице, а наоружани су пушкама "Скар", као и пиштољима "Глок 17".

9. јануар - Дан Републике Српске

