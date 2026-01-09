Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

09.01.2026
На свечаном дефилеу продефиловали су полицијски службеници Специјалне антитерористичке јединице.
На челу првог ешалона је помоћник команданта САЈ-а Никола Сужњевић. За ратне заслуге јединица је више пута одликована орденом Немањића, орденом Његоша Првог реда, медаљом Петра Мркоњића и медаљом Заслуга за народ, а један број припадника одликован је орденом Милоша Обилића и медаљом мајора Милана Тепића.
На свечаном дефилеу представљени "Деспот" и "Вихор"
Припадници ешалона САЈ-а носе "multicam" униформу са"multicam" јакном, црвену беретку и зелене рукавице, а наоружани су пушкама "Скар", као и пиштољима "Глок 17".
