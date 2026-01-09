Logo
Large banner

''Трајна обавеза сјећање на борце и очување вриједности Српске''

Извор:

СРНА

09.01.2026

12:51

Коментари:

0
Обиљежен Дан Републике на Палама
Фото: СРНА

Код централног спомен-обиљежја на Палама данас су, поводом 9. јануара - Дана Републике, положени вијенци и цвијеће, те је истакнуто да треба очувати сјећање на борце погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Предсједник Предсједништва Борачке организације општине Пале Јасна Лазаревић Гавриловић рекла је да су одали почаст борцима који су животе дали за Републику Српску, а да је обавеза данашњих генерација да чувају оно што је у рату одбрањено.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

"Борци и њихове породице треба да остану јединствени упркос свим изазовима", изјавила је Гавриловићева новинарима.

Гавриловићева је истакла да је изузетно важно да људи остану везани за Републику Српску и вриједности на којима је настала.

"На централном споменику на Палама уклесано је 477 имена погинулих бораца, као и 59 имена бораца који су страдали несрећним случајем, што укупно чини 536 имена погинулих и умрлих са подручја општине", навела је Лазаревићева.

igor zunic

Република Српска

Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Дан Републике Српске грађанима је честитао Ненад Томовић, наставник историје у три паљанске основне школе, који је нагласио значај његовања културе, сјећања и памћења и преношења историјских чињеница на млађе генерације.

Томовић је објаснио да су у обиљежавање 9. јануара активно укључиле три локалне основне школе "Пале", "Мокро" и "Србија", заједно са вртићем "Бубамара", те су уз подршку локалне заједнице и Борачке организације постављени билборди у ужем центру општине и урађен промотивни спот који повезује симболе и вриједности значајне за Дан Републике.

Он је истакао да ово није једини догађај којим се у општини Пале његује култура сјећања, те напоменуо да се континуирано ради и на обиљежавању важних датума из Првог и Другог свјетског рата, те да је све веће интересовање дјеце и младих за историју, што даје наду да ће култура памћења бити очувана.

Предсједник Општинског одбора ратних војних инвалида Пале Саво Вуксановић истакао је да је Дан Републике један од најважнијих датума у новијој историји српског народа.

igor zunic

Република Српска

Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Вуксановић је подсјетио да је Република Српска одбрањена у тешким околностима и уз велике жртве, те да је након рата потписан Дејтонски мировни споразум, који, како је навео, није у потпуности био праведан.

"Обиљежавањем 9. јануара на Палама је послата порука да сјећање на погинуле борце и очување вриједности Републике Српске остају трајна обавеза свих", истакао је Вуксановић.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Lisice

Хроника

Девет ухапшених на граничном прелазу БиХ

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Подијели:

Тагови:

Pale

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачан интензитет саобраћаја на овим прелазима

4 ч

0
Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Друштво

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

5 ч

0
НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

Србија

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

5 ч

0
Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

Република Српска

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

5 ч

1

Више из рубрике

На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

Република Српска

На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

4 ч

1
Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Република Српска

Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

4 ч

0
Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

Република Српска

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

5 ч

1
Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

Република Српска

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

5 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner