''Трајна обавеза сјећање на борце и очување вриједности Српске''

Код централног спомен-обиљежја на Палама данас су, поводом 9. јануара - Дана Републике, положени вијенци и цвијеће, те је истакнуто да треба очувати сјећање на борце погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Предсједник Предсједништва Борачке организације општине Пале Јасна Лазаревић Гавриловић рекла је да су одали почаст борцима који су животе дали за Републику Српску, а да је обавеза данашњих генерација да чувају оно што је у рату одбрањено.
"Борци и њихове породице треба да остану јединствени упркос свим изазовима", изјавила је Гавриловићева новинарима.
Гавриловићева је истакла да је изузетно важно да људи остану везани за Републику Српску и вриједности на којима је настала.
"На централном споменику на Палама уклесано је 477 имена погинулих бораца, као и 59 имена бораца који су страдали несрећним случајем, што укупно чини 536 имена погинулих и умрлих са подручја општине", навела је Лазаревићева.
Дан Републике Српске грађанима је честитао Ненад Томовић, наставник историје у три паљанске основне школе, који је нагласио значај његовања културе, сјећања и памћења и преношења историјских чињеница на млађе генерације.
Томовић је објаснио да су у обиљежавање 9. јануара активно укључиле три локалне основне школе "Пале", "Мокро" и "Србија", заједно са вртићем "Бубамара", те су уз подршку локалне заједнице и Борачке организације постављени билборди у ужем центру општине и урађен промотивни спот који повезује симболе и вриједности значајне за Дан Републике.
Он је истакао да ово није једини догађај којим се у општини Пале његује култура сјећања, те напоменуо да се континуирано ради и на обиљежавању важних датума из Првог и Другог свјетског рата, те да је све веће интересовање дјеце и младих за историју, што даје наду да ће култура памћења бити очувана.
Предсједник Општинског одбора ратних војних инвалида Пале Саво Вуксановић истакао је да је Дан Републике један од најважнијих датума у новијој историји српског народа.
Вуксановић је подсјетио да је Република Српска одбрањена у тешким околностима и уз велике жртве, те да је након рата потписан Дејтонски мировни споразум, који, како је навео, није у потпуности био праведан.
"Обиљежавањем 9. јануара на Палама је послата порука да сјећање на погинуле борце и очување вриједности Републике Српске остају трајна обавеза свих", истакао је Вуксановић.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
