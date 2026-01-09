Logo
НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

Извор:

Танјуг

09.01.2026

12:08

Фото: АТВ

Компанија НИС уговорила је увоз првих количина сирове нафте преко Јадранског нафтовода (ЈАНАФ) за потребе панчевачке рафинерије што ће омогућити поновни почетак производње у Рафинерији нафте Панчево и објавио да се очекује да прве количине буду испоручене током наредне недјеље.

- Очекује се да прве количине сирове нафте буду испоручене у Рафинерију нафте Панчево током наредне недјеље, док компанија планира увоз и додатних количина сирове нафте - саопштио је НИС.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

У складу са динамиком испорука, НИС планира и почетак стартних активности у панчевачкој рафинерији.

НИС подсјећа да је у Рафинерији нафте Панчево почетком децембра прошле године обустављен рад производних постројења, усљед недостатка сирове нафте за прераду, насталог као посљедица санкција које је Министарство финансија САД увело према компанији НИС.

Дан Републике Српске

Република Српска

Свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

Посебном лиценцом коју је Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финансија САД издала 31. децембра 2025. године компанији НИС је поново омогућено обављање оперативних активности закључно са 23. јануаром текуће године, укључујући поновно покретање рафинеријске прераде, увоз сирове нафте, као и обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање.

Нафтна индустрија Србије

Више из рубрике

