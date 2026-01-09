Logo
Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

09.01.2026

12:00

Фото: АТВ

На Тргу Крајине у Бањалуци у току је свечани дефиле, дио свечане прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Дан Републике Српске 2026

У свечаном дефилеу учествоваће 800 полицијских службеника у 14 ешалона јединица и 11 моторизованих ешалона.

За обиљежавање Дана Републике укупно је ангажовано 1.300 полицијских службеника.

Кроз центар Бањалуке, уз припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, проћи ће и 1.931 учесник из цивилног сектора, из 38 организација разврстаних у 44 ешалона.

9. јануар - Дан Републике Српске

