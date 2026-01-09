Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

09.01.2026
12:00
Коментари:0
На Тргу Крајине у Бањалуци у току је свечани дефиле, дио свечане прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
У свечаном дефилеу учествоваће 800 полицијских службеника у 14 ешалона јединица и 11 моторизованих ешалона.
За обиљежавање Дана Републике укупно је ангажовано 1.300 полицијских службеника.
Кроз центар Бањалуке, уз припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, проћи ће и 1.931 учесник из цивилног сектора, из 38 организација разврстаних у 44 ешалона.
