Положени вијенци и цвијеће на ''Новом Зејтинлику''

СРНА

09.01.2026

11:50

Нови Зејтинлик полагање вијенаца поводом Дана Републике
Фото: СРНА

У оквиру обиљежавања 9. јануара - Дана Републике Српске и 34 године њеног постојања, данас је служен парастос, те положени вијенци и цвијеће на Војничком спомен-гробљу "Нови Зејтинлик" на Сокоцу, мјесту гдје је сахрањено 949 бораца који су своје животе дали за Српску.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да Дан Републике свима треба да буде подстрек да раде више и боље, те истакао да је дужност свих генерација да чувају Српску.

"Да бринемо о сваком њеном грађанину и свакој породици која је изгубила своје најмилије. Требамо да развијамо и јачамо Републику Српску која ће живјети вјечно и наџивјети све генерације које су данас овдје", поручио је Стевановић.

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, нагласио је да је на данашњи дан прва и основна дужности свих да се поклоне јунацима који су дали своје животе за Републику Српску и слободу српског народа.

Младић је навео и да генерације које живе данас се требају запитати да ли су достојни жртве коју су поднијели богинули борци, те да се треба размишљати шта се још може урадити како би Република Српска била боља, јача и да буде оно за шта су они дали своје животе.

"Живјела Република Српска и живио српски народ!", поручио је Младић.

Изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић рекао је да на "Новом Зејтинлику" почивају они који су дали своје животе за Републику Српску, док је на онима који данас живе да дају све од себе да Републику Српску очувају и унаприједе како би у њој био љепши и бољи живот за све њене грађане.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић истакао је да данас, 34. године након настанка Републике Српске у њој живе три генерације, борци који су је створили, њихова дјеца, односно нејач коју су ти борци бранили, те унучад стваралаца Републике Српске.

"Сасвим довољне три генерације које треба да покажу да је Република Српска државотвнорни оквир у којем желе да живе Срби, али и остали народи на овом простору у ономе што је био вјечни завјет оних који су дали животе за њено стварање, а то је слобода", рекао је Ћосић новинарима на Сокоцу.

Према његовим ријечима уколико је неко био спреман да да свој живот за Републику Српску, данашње генерације по узору на њих требају дати највећи дио своје животне енергије да би Република Српска била успјешнија, срећнија и боља.

"Уколико тако не радимо, онда смо окренути издаји, која је данас не радити и не борити се да Република Српска буде боље, праведније и успјешније друштво", нагласио је Ћосић.

Представник Борачке организације Републике Српске Горан Шеховац рекао је да је "Нови Зејтинлик" једно од најсветијих мјеста Републике Српске на којем почивају борци који су сахрањивани по да пута.

"Људи који овдје почивају су дали своје животе за Републику Српску, а ми смо остали живи дали смо своје здравље", навео је Шеховац.

Он је поручио свим грађанима и политичарима Републике Српске да сви треба да виде само један интерес, а то је Република Српска.

Вијенце и цвијеће положили су представници власти Републике Српске, српски представници у органима власти БиХ, руководства града Источно Сарајево и градских општина, делегације Републичке, регионалне и општинских борачких организација и осталих организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата, као и Трећег /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и удружења грађана.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Основали су је српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима која су се тицала опстанка Југославије и након што су припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали конститутивни статус.

Коментари (0)
