Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе

09.01.2026
11:26
Грађанима Републике Српске искрене честитке поводом Дана Републике Српске, уз поруку да само сложни, јединствени и окренути миру можемо сачувати оно што је стварано са великом жртвом и одговорношћу, упутио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
"Дан Републике Српске, 9. јануар, један је од најважнијих датума за српски народ и снажан симбол јединства и истрајности у очувању идентитета, традиције и националног достојанства. Република Српска је трајна и неупитна чињеница, утемељена у Дејтонском мировном споразуму", навео је Дачић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
Како истиче, јединство српског народа са обе стране Дрине мора да буде изнад свих подела, јер је оно највећа снага у временима изазова.
"Србија остаје чврсто уз Републику Српску, не само политички, већ и братски, као ослонац и подршка у очувању мира, стабилности и националног идентитета. Сарадња Србије и Републике Српске, посебно у области безбедности и унутрашњих послова, представља један од кључних стубова стабилности и биће додатно унапређивана у интересу заштите свих грађана. Живеле Србија и Српска", додаје Дачић.
