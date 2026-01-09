Logo
Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе

09.01.2026

11:26

Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе
Фото: Танјуг/АП

Грађанима Републике Српске искрене честитке поводом Дана Републике Српске, уз поруку да само сложни, јединствени и окренути миру можемо сачувати оно што је стварано са великом жртвом и одговорношћу, упутио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

"Дан Републике Српске, 9. јануар, један је од најважнијих датума за српски народ и снажан симбол јединства и истрајности у очувању идентитета, традиције и националног достојанства. Република Српска је трајна и неупитна чињеница, утемељена у Дејтонском мировном споразуму", навео је Дачић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

Како истиче, јединство српског народа са обе стране Дрине мора да буде изнад свих подела, јер је оно највећа снага у временима изазова.

"Србија остаје чврсто уз Републику Српску, не само политички, већ и братски, као ослонац и подршка у очувању мира, стабилности и националног идентитета. Сарадња Србије и Републике Српске, посебно у области безбедности и унутрашњих послова, представља један од кључних стубова стабилности и биће додатно унапређивана у интересу заштите свих грађана. Живеле Србија и Српска", додаје Дачић.

Ивица Дачић

9. јануар - Дан Републике Српске

