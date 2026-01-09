Logo
У три града измјерено -17: Освануло ледено јутро

09.01.2026

07:24

Коментари:

0
У три града измјерено -17: Освануло ледено јутро
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

У Србији је, како је и најављивано, освануло најхладније јутро од почетка зиме, а овакву хладноћу са снијегом и ледом млађе генерације тешко да памте.

Према најновијим подацима са сајта РХМЗ, у 6 часова јутрос, у три мјеста у Србији измјерено је -17 степени Пожеги, Сјеници и Смедеревској Паланци.

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) издао је аларме за читаву земљу, а у већем дијелу територије на снази је наранџасти метеоаларм, што значи да је вријеме опасно и да грађани треба да буду посебно опрезни.

Овог јутра најхладније је у три града у Србији – Пожеги, Сјеници и Смедеревској Паланци, гдје је измјерено чак -17 степени. У Београду је -6.

Временска прогноза за данас

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) у временској прогнози за данас најавио је да ће ујутру бити мало до умјерено облачно и веома хладно вријеме са јаким мразом.

Послије најхладнијег јутра, у току дана слиједи нешто топлије вријеме.

Вјетар ће бити слаб и умерен, јужни и југоисточни, а оно што изазива језу јесте – најнижа температура стура ће бити од -16 на сјеверу и западу до -4 степени на истоку земље, а највиша од -1 до 4 степена.

За већи дио Србије на снази је “наранџасти” метеоаларм који значи да је вријеме опасно.

– Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свјестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савјете које дају надлежне државне службе – наводи РХМЗ.

