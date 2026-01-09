Logo
Скоро 100 летова отказано због зимске олује

Извор:

Танјуг

09.01.2026

07:21

Фото: Pixabay

Аеродром Схипхол у Амстердаму суочава се са новим поремећајима у саобраћају, док се олуја Горети креће кроз Европу, потенцијално доносећи снијег, јаке кише и олујне вјетрове.

Авио-компанија КЛМ ће данас отказати 80 летова до и са аеродрома Схипхол, јер се очекује повратак сњежних падавина у Холандију, саопштила је холандска филијала авио-компаније Ер Франс КЛМ.

Снијег

Свијет

Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље

- Очекује се лоше вријеме. Стога, КЛМ превентивно отказује 80 летова до и са Схипхола. Изгледи за остатак дана су повољни - саопштила је синоћ та авио-компанија.

Одмах након објаве, веб-сајт аеродрома Схипхол је навео 70 отказаних летова за данас, преноси НЛ Тајмс.

То укључује 45 полазака, претежно вечерњих летова компаније КЛМ, и 25 додатних летова у иностранству.

СПЦ

Друштво

Данас је Свети Стефан: Вјерује се да жене треба да ураде ово

Сњежне падавине могле би да стигну до аеродрома Схипхол око 17 часова, што се дешава по пети пут ове недјеље, а то је већ довело до тога да авио-компаније откажу око 3.600 летова од 2. јануара, наводи холандски портал.

Тагови:

Снијег

Amsterdam

otkazani letovi

