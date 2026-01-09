Скоро 100 летова отказано због зимске олује

Извор:
Танјуг
09.01.2026
07:21
Коментари:0
Аеродром Схипхол у Амстердаму суочава се са новим поремећајима у саобраћају, док се олуја Горети креће кроз Европу, потенцијално доносећи снијег, јаке кише и олујне вјетрове.
Авио-компанија КЛМ ће данас отказати 80 летова до и са аеродрома Схипхол, јер се очекује повратак сњежних падавина у Холандију, саопштила је холандска филијала авио-компаније Ер Франс КЛМ.
- Очекује се лоше вријеме. Стога, КЛМ превентивно отказује 80 летова до и са Схипхола. Изгледи за остатак дана су повољни - саопштила је синоћ та авио-компанија.
Одмах након објаве, веб-сајт аеродрома Схипхол је навео 70 отказаних летова за данас, преноси НЛ Тајмс.
То укључује 45 полазака, претежно вечерњих летова компаније КЛМ, и 25 додатних летова у иностранству.
Сњежне падавине могле би да стигну до аеродрома Схипхол око 17 часова, што се дешава по пети пут ове недјеље, а то је већ довело до тога да авио-компаније откажу око 3.600 летова од 2. јануара, наводи холандски портал.
