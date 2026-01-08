Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Извор:
Са 27 година Стефан Ђукић, родом Романијац, а сада Лакташанин, завршио је Тенолошки факултет, одсјек дизајн, основао породицу и покренуо своју линију спортских и планинарских патика Choice.
Најважније је у животу имати избор и бити истрајан у својим одлукама.
У малој соби старе породичне куће коју је сам преуредио у радионицу, Стефан Ђукић остварује свој сан - прави обућу.
Са само 27 година има своју марку обуће јер је то био његов избор још од дипломског рада на Технолошком факултету у Бањалуци.
Стефан није губио вријеме нити је хтио да запостави оно за шта се школовао и уложио године труда.
Ништа не пада с неба већ треба бити упоран и истрајан, а да је тешко - тешко је признаје и Стефан.
А изазовно је и наше тржиште које је сурово, преплављено јефтином робом и упитним квалитетом, зато се и одлучио да за почетак избор буде свакодневна и обућа за шетње, пише РТРС.
Комплетан производ је његових руку дјело, за све има сертификат, регистровану и заштићену модну марку.
За сада се Стефан узда само у своје руке и зна да ће увијек све да уради онако како треба, јер ово је тек почетак.
А, како каже, када га прво прихвате код нас, лако ће онда даље.
