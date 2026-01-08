Logo
Познато када би Бијељина могла добити гријање

Извор:

СРНА

08.01.2026

21:11

Коментари:

0
Познато када би Бијељина могла добити гријање
Фото: АТВ

Испорука гријања становницима Бијељине требало би да почне сутра у послијеподневним часовима, најављено је из Градске топлане гдје очекују да ће до подне имати нове количине угља.

Како су појаснили, добављач угља за потребе Топлане добио је увјеравања у Руднику и термоелектрани "Угљевик" да ће до подне бити обезбијеђене нове количине угља.

"Радијатори у стамбеним и пословним просторима корисника услуга Градске топлане биће топли до вечерњих часова", наведено је из овог предузећа.

струја-сат

Градови и општине

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

Напоменули су да Градска топлана од 1. јануара није добила испоруку угља од добављача због застоја експлоатације у угљевичком руднику, те да стога нису у могућности да испоручују гријање корисницима.

Градска топлана захвалила је грађанима на разумијевању за проблеме које има са набавком угља.

