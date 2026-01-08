Познато када би Бијељина могла добити гријање

Извор:
Испорука гријања становницима Бијељине требало би да почне сутра у послијеподневним часовима, најављено је из Градске топлане гдје очекују да ће до подне имати нове количине угља.
Како су појаснили, добављач угља за потребе Топлане добио је увјеравања у Руднику и термоелектрани "Угљевик" да ће до подне бити обезбијеђене нове количине угља.
"Радијатори у стамбеним и пословним просторима корисника услуга Градске топлане биће топли до вечерњих часова", наведено је из овог предузећа.
Напоменули су да Градска топлана од 1. јануара није добила испоруку угља од добављача због застоја експлоатације у угљевичком руднику, те да стога нису у могућности да испоручују гријање корисницима.
Градска топлана захвалила је грађанима на разумијевању за проблеме које има са набавком угља.
