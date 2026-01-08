Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче

08.01.2026
19:06
Коментари:0
Водостаји ријека на подручју Фоче су се стабилизовали и више не пријети опасност од поплава, због чега је локална управа данас укинула ванредну ситуацију у овој општини. Ипак, посљедице обилних падавина и даље су видљиве, а већи број мјеста и села још увијек је без електричне енергије.
На позив ОДС "Електро Пале", у помоћ је притекла ОДС „Електро-Херцеговина“, која је у Фочу упутила двије теренске екипе, једну из Гацка и једну из Требиња. Радници су ангажовани на санацији кварова на електромрежи и раде у изузетно отежаним условима, како би се што прије успоставило уредно снабдијевање електричном енергијом.
"Радимо у пуном капацитету и екипе ће данас бити цијели дан на терену. Сутра ћемо упутити још двије нове екипе које ће помоћи у рјешавању проблема, с циљем да се напајање електричном енергијом што прије врати свим потрошачима. Захваљујем се радницима који су без оклијевања прихватили позив и показали солидарност, како би помогли грађанима Фоче у овим ванредним околностима" – изјавио је Милутин Мастиловић, извршни директор за теренске операције ОДС "Електро-Херцеговина".
Из Електро-Херцеговине поручују да ће и у наредном периоду пратити стање на терену и остати на располагању, уколико буде потребе за додатном помоћи.
