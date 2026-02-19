Logo
Хаг одговорио на упит АТВ-а о пуштању Караџића

Извор:

АТВ

19.02.2026

18:06

Коментари:

1
Хаг одговорио на упит АТВ-а о пуштању Караџића

Након смрти Љиљане Зелен Караџић послали смо упит Међународном резидуалном механизму за кривичне судове хоће ли бити допуштено првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу да присуствује сахрани супруге.

Из Хага је стигао одговор какав се могао и очекивати.

"Једино што вам можемо одговорити јесте да предсједница Механизма нема коментар на упит који сте послали", одговорено је за АТВ.

Претходно је члан правног тима Радована Караџића Горан Петронијевић рекао да због повјерљивости не може да говори о евентуалном условном отпусту из британског затвора због смрти супруге, те указао да је ситуација изузетно деликатна.

горан петронијевић

Република Српска

Петронијевић: Ситуација око условног отпуста због смрти супруге врло деликатна, Караџићево здравље није добро

"О томе не можемо сада говорити. Разних прича је ту било и да ли ће га пустити да дође. Нажалост, тај поступак је врло компликован и спада у групу такозваних конфинденшл /поверљивих/ захтјева, тако да ја чак ни не могу говорити о томе", навео је Петронијевић.

На питање колико би иначе такав процес трајао и да ли би било довољно времена да би Караџић могао да стигне на сахрану супруге Љиљане сутра на Палама, Петронијевић каже да, нажалост, не би.

Изузетак, не правило

Ријеч је о нечему што је било третирано као изузетак, а не правило, када су у питању хуманитарни разлози попут сахрана чланова породице.

Суд је у више наврата одобравао привремено пуштање на слободу из хуманитарних разлога.

sonja karadzic jovicevic

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

Душану Фуштару (2003) одобрено је привремено одсуство како би присуствовао 40-дневном помену оцу.

Благоје Симић (2004) такође је добио дозволу привременог пуштања ради одржавања парастоса оцу.

Са друге стране, Винку Пандуревићу (2007) из истих разлога је захтјев одбијен.

Караџић већ једном одбијен

Радован Караџић је већ подносио захтјев за привремено пуштање на слободу како би присуствовао 40-дневном помену свом млађем брату Ивану. Тужилаштво се тада оштро противило, наводећи да би његово пуштање изазвало узнемиреност жртава и да постоји ризик од бјекства.

Таг :

Таг :

Радован Караџић

Коментари (1)
