Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

19.02.2026
Највећа хипотека Драшка Станивуковића у Покрету Сигурна Српска је ПДП чији је предсједник. Иако су јавна незадовољства појединаца у странци попут Игора Црнатка и Ненада Вуковића утихнула, опозициони лидери шаљу двосмислене поруке.
У јавним наступима лидера СДС-а Бранка Блануше и лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића све више се прича о јединственом договору опозиције на наредним изборима. И један и други поручују да су потребна два кандидата и јединство, али на чудан начин из читаве приче искључују Драшка Станивуковића и Покрет Сигурна Српска, али не и ПДП.
Познато је да постоје велике амбиције Драшка Станивуковића да буде кандидат на предстојећим изборима у октобру. Познато је и да је СДС формализовао кандидатуру Бранка Блануше за предсједника Српске, а Небојша Вукановић истакао своју за члана Предсједништва БиХ. Познато је и да једни са другима не могу, али ни једни без други. Ипак, можда се без Станивуковића може?
Недавно је лидер СДС-а Бранко Блануша телевизијском гостовању говорио о плановима како да помири опозиционе лидере и убиједи их да наступе јединствено.
"Комуницирам са њима, знам њихова размишљања. Колико год то дјелује да имају неприхватљиве ставове и мишљења, ја имам другачије мишљење и вјерујем да се то може помирити. Шта мислите на ово да можда господин Драшко Станивуковић подржи кандидатуру Небојше Вукановића за члана Предсједништва БиХ? Постоји мишљење да ту постоје непремостиве препреке. Оно што је битно када се толико спомиње Станивуковић, он јесте лидер Покрета Сигурна Српска, али практично главна основна странка је ПДП. Та партија још увијек има врло јак опозициони карактер, то опозиционо размишљање. Сасвим сигурно људе који још увијек су значајне политичке функције и вуку значајне потезе унутар ПДП-а и Покрета, с којима господин Станивуковић сигурно разговара. У тим разговорима има сучељавања, договора, разговора. На крају, мислим да ћемо успјети направити договор и консензус. Ако не успјемо, ништа нам се добро не пише", рекао је Блануша.
Шта Небојша Вукановић мисли о Драшку Станивуковићу непотребно је напомињати. Ријечи хвале има за Игора Црнатка, Младена Иванића и Ненада Вуковића, али не и за Станивуковићеву струју попут Мирне Савић Бањац и Бојана Кресојевића.
У свом посљедњем излагању о стању у опозицији, лидер Листе за правду и ред говорио је о договору опозиционих странака са ПДП-ом, а Покрету Сигурна Српска и Драшку Станивуковићу обраћао се као одвојеном фактору.
"Уколико СДС, ПДП, Народни фронт постигну договор око два кандидата за предсједника и члана Предсједништва БиХ њихове (СНСД) подвале неће имати већег ефекта. Мени је већ 47 година и мислим да сам у пуној снази, ја не могу чекати 60 или 55 година да бих добио шансу. Након 20 година борбе против режима, подржавали смо све без икаквог условљавања, вријеме је да сад заузврат и нас неко подржи. Познато је да смо истакли кандидатуру за члана Предсједништва БиХ", рекао је Вукановић.
За Станивуковића је поручио да има проблем са свима у опозицији и да треба да се фокусира на Народну скупштину.
"Једини проблем је Драшко Станивуковић због тога он треба да иде са својом листом, да има амбицију да освоји 15-20 мандата. Нико од нас не би имао ништа против да ове четири странке имају 42 и више посланика и да не морамо никога од других странака узимати да би се правила нова Влада", рекао је Вукановић.
