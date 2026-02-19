Logo
Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

СРНА

19.02.2026

14:27

Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

Соња Караџић Јовичевић, кћерка првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, демантовала је наводе појединих медија о реакцији Караџића на смрт његове супруге Љиљане Зелен Караџић.

- Текст који се преноси у медијима, а који говори о наводној Радовановој реакцији на вијест о маминој смрти је потпуна лаж. Нема тог пријатеља којег је звао. Срам да га буде, ко год је објавио - објавила је Соња Караџић Јовичевић на Фејсбуку.

Поједини медији пренијели су да је Радован Караџић, који се налази у британском затвору на острву Вајт, сазнао за смрт супруге Љиљане и да га је јако потресла вијест о њеном упокојењу.

Позивајући се на "пријатеља Караџића", медији су објавили да га је заболио Љиљин одлазак, посебно што се нису видјели још од када је био у Хагу.

Љиљана Зелен Караџић преминула је јуче у 81. години.

Љиљана Зелен Караџић

Соња Караџић Јовичевић

Радован Караџић

Коментари (1)
