Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

Извор:
СРНА
19.02.2026
14:27
Коментари:1
Соња Караџић Јовичевић, кћерка првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, демантовала је наводе појединих медија о реакцији Караџића на смрт његове супруге Љиљане Зелен Караџић.
- Текст који се преноси у медијима, а који говори о наводној Радовановој реакцији на вијест о маминој смрти је потпуна лаж. Нема тог пријатеља којег је звао. Срам да га буде, ко год је објавио - објавила је Соња Караџић Јовичевић на Фејсбуку.
Регион
Тукла оца и брата, па завршила у затвору
Поједини медији пренијели су да је Радован Караџић, који се налази у британском затвору на острву Вајт, сазнао за смрт супруге Љиљане и да га је јако потресла вијест о њеном упокојењу.
Позивајући се на "пријатеља Караџића", медији су објавили да га је заболио Љиљин одлазак, посебно што се нису видјели још од када је био у Хагу.
Србија
Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос
Љиљана Зелен Караџић преминула је јуче у 81. години.
Свијет
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму