Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

19.02.2026
13:05
У Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске у Бањалуци данас је отворен објекат за деактивацију и верификацију деактивираног ватреног оружја.
Пресијецањем врпце објекат су званично отворили начелник Криминалистичко-техничког центра МУП-а Саша Јојић и шеф Одјела за сигурносну сарадњу Мисије ОЕБС у БиХ Матеуш Лемпковски.
У оквиру пројекта САЛВ Мисије ОЕБС у БиХ саниран је и адаптиран овај објекат и испоручена опрема у укупној вриједности 147.000 евра.
