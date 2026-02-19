Logo
Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

Агенције

19.02.2026

13:05

Објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја
Фото: Срна

У Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске у Бањалуци данас је отворен објекат за деактивацију и верификацију деактивираног ватреног оружја.

Пресијецањем врпце објекат су званично отворили начелник Криминалистичко-техничког центра МУП-а Саша Јојић и шеф Одјела за сигурносну сарадњу Мисије ОЕБС у БиХ Матеуш Лемпковски.

У оквиру пројекта САЛВ Мисије ОЕБС у БиХ саниран је и адаптиран овај објекат и испоручена опрема у укупној вриједности 147.000 евра.

МУП Републике Српске

