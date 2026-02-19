Стевановић најавио веће плате, али и отказе у Жељезницама

Извор:
Плате радницима Жељезница Републике Српске је потребно повећати и одмах смо прихватили да се на најнижу цијену рада обрачунавају ноћни рад, празнични рад и дежурства, казао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
Додао је да се у наредним мјесецима може очекивати отпуштање запослених који не дају никакав учинак.
Истиче да је одржао састанак са представницима синдиката Жељезница РС те да је изнесено неколико проблема и захтјева који су углавном оправдани.
"То је све уредно и коректно. Имао сам потребу да их замолим да не говоре сваки пут о обустави рада, јер корисници њихових услуга то прате и одмах траже алтернативне превозе, па бисмо могли изгубити и оно мало клијената ", рекао је Стевановић.
Подсјећа да када су у питању приходи, мјесечни приход Жељезница је око три милиона КМ, а потребе само за бруто личне дохотке износе четири милиона и 100.000 КМ.
"Хоћу да кажем да само за личне дохотке недостаје нешто више од милион КМ на мјесечном нивоу. Трошкови електричне енергије су око 300.000 КМ, ту је и потреба за одржавањем инфраструктуре, тако да, без обзира на то што су захтјеви оправдани, нисмо могли разговарати о повећању плата", каже Стевановић, преноси РТРС.
Додаје да услови јесу сазрели, али да је потребно тражити системско рјешење.
"За Жељезнице рјешење није да добију грант средства од Владе Српске. Старији грађани памте када је постојао порез за Жељезнице од два одсто, и сада морамо тражити рјешење тог типа. Углавном, Влада, заједно са Владом Федерације и Жељезницама Српске и Федерације, мора пронаћи модел којим би се обезбиједила континуирана средства која би омогућила повећање плата", поручио је Стевановић.
Додаје да их је замолио и да помогну садашњем менаџменту да се направи коректна систематизација.
"Има људи који долазе на посао и не раде ништа, само се пријаве и оду својим приватним послом. Када им нешто кажете, одговарају да им је плата мала. Морамо свеобухватно приступити проблему и изаћи са конкретним рјешењем, гдје бисмо поставили ствари што реалније и обезбиједили оптималан број запослених", јасан је Стевановић.
Додаје да постоје систематизована радна мјеста која су у овом моменту непотребна Жељезницама.
"Надам се да смо наишли на разумијевање представника синдиката и менаџмента. Влада Српске ће учинити све да ублажи и поправи статус радника у Жељезницама, али и само њихово функционисање. Данас нема великих привредних система и масовног транспорта на жељезници. Имамо рудник жељезне руде код Приједора, све остало је ад хок ", рекао је Стевановић.
Појаснио је да се у наредним мјесецима може очекивати отпуштање запослених који не дају никакав учинак.
"То није отпуштање радника, него запослених који не дају никакав учинак. Вјероватно ће то морати бити уз адекватне отпремнине и о томе треба причати отворено. Жељезнице се у свакој земљи на свијету у неком облику финансирају од стране државе, али држава не може бацати новац у бунар, тамо гдје нема никаквог ефекта", јасан је Стевановић.
