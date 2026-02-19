Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

Извор:
Телеграф
19.02.2026
12:19
Нови, језиви детаљи истраге о нападу на Марка Гвозденовића (46) откривају да је син познате пјевачице прошао кроз незапамћену тортуру.
Оно што је почело као гест људскости, претворило се у четворочасовно иживљавање које је прекинуто само захваљујући присебности његове бивше супруге.
Детаљи исказа који је Марко Гвозденовић дао истражним органима леде крв у жилама. Према његовим ријечима, он није случајно пролазио Врачаром, већ је у стан осумњиченог Зорана И. (53) дошао 15. фебруара око 13 часова, и то на његов позив, како би му, као и много пута раније, помогао и донио намирнице.
Умјесто захвалности, Марка је дочекала звјерска засједа. Тортура је, према информацијама из истраге, трајала више од четири сата без престанка. У том периоду, Гвозденовић је био изложен непрестаним ударцима и садистичком понижавању.
Одмах по уласку, док је покушавао да остави храну на сто, Марко је погођен у главу комадом замрзнутог меса. Тај први, подли ударац био је сигнал за почетак хорора.
Поред непокретног Зорана И., у батинању је предњачио Лазар С. (26), младић који је живио у том стану. Њима се у насиљу придружила и једна дјевојка, а Марку су одмах поломили мобилни телефон како не би могао да позове помоћ.
Током четири сата агоније, Марко је ударан стакленим флашама, песницама и ногама, док су га нападачи приморавали на гнусне радње о којима полиција, због тежине злочина, још увијек не износи детаље у јавност.
"Марко је практично био заробљен. Сваки покушај одбране или молбе за милост завршавао се још бруталнијим ударцима Лазара С. и осталих присутних", наводи извор близак истрази.
Док је у стану на Врачару трајао крвави пир, Маркова бивша супруга је посумњала да нешто озбиљно није у реду. Како се сатима није јављао на телефон, што је за њега било потпуно неуобичајено, она је предузела одлучан корак који му је вјероватно спасио живот.
Управо је она алармирала полицију и Хитну помоћ, који су убрзо стигли на адресу и затекли Гвозденовића у језивом стању. Да интервенција није услиједила тада, питање је да ли би Марко преживио још један сат тортуре.
Захваљујући брзој акцији, полиција је лишила слободе главне осумњичене. На приједлог Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Лазару С. (26) и Зорану И. (53) одређен је притвор до 30 дана. Они се терете за наношење тешких тјелесних повреда и противправно лишење слободе, а истрага ће утврдити и одговорност осталих присутних у стану.
Док се Марко Гвозденовић бори за опоравак на хирургији, јавност је згрожена чињеницом да је неко ко је дошао да нахрани немоћну особу завршио као жртва таквог звјерства, преноси Телеграф.
