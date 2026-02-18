Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

Извор:
Индекс
18.02.2026
20:51
Коментари:0
Тело Курта Кобејна пронађено је 1994. године у стакленику његове куће у Сијетлу, а истражитељи су у року од неколико сати његову смрт прогласили самоубиством.
Сада пензионисани капетан полиције из Сијетла тврди да се физички докази са мјеста смрти фронтмена Нирване не поклапају, наводећи да је случај лоше вођен и намештен да изгледа као самоубиство.
Нил Лоу, који је провео 50 година у Полицијској управи Сијетла (СПД) и кога је шеф 2005. године задужио да преиспита случај Кобејн, изјавио је да вјерује како истражитељи смрт рок звијезде нису третирали као потенцијално убиство, пише Дејли мејл.
"Једноставно не вјерујем да је Курт то себи сам урадио", рекао је Лоу, описујући истрагу СПД-а као "збркану". Лоу, међутим, није радио на оригиналној истрази, нити је она спроведена у његовој станици. Указао је на, како их је описао, аномалије у доказима везаним за крв, јачину ране од сачмарице и наводне недосљедности на мјесту догађаја.
"Били су заведени. Можда бих и ја насјео на то, али сада мислим да је то убиство и сматрам да би случај требало поново отворити", изјавио је.
Лоу сматра да су истражиоци на лице мјеста дошли са унапријед формираним закључком.
„Мислим да су ушли са већ донесеном одлуком. Било је то самоубиство“, рекао је, додајући да одјељења за убиства обично не истражују смрти које су већ проглашене самоубиствима.
Према његовим ријечима, наратив о самоубиству почео је да се формира одмах на мјесту догађаја, када је портпаролка СПД-а Винет Тиши убрзо након проналаска тијела дала изјаву новинарима. Тиши је ходала прилазом са мртвозорником др Доналдом Рејем када су им пришли новинари.
„Било је очигледно да је овај човјек мртав од ране пуцња сачмарицом у главу... Унутра, у кући, остављена је опроштајна порука“, рекла је Тиши у снимљеном интервјуу.
Лоу тврди да би такве изјаве требало да долазе из канцеларије форензичара, а не од полицијских портпарола. Додао је да истражиоци морају да се држе строгих стандарда и избјегавају преурањене закључке, попут проглашавања смрти самоубиством или означавања поруке као опроштајне, јер такве претпоставке обликују цијелу истрагу.
Говорећи о форензичким детаљима, Лоу је указао на фотографије које, како тврди, приказују необично чисте Кобејнове руке, што није у складу са саморањавањем сачмарицом.
„Сачма му је ушла у лобању и направила велику штету. Сви пројектили су пронађени, али ударац би био толико снажан да би произвео значајно прскање крви, не само мало, већ велико“, рекао је Лоу.
Лоу је такође изразио сумњу у званичну верзију догађаја због велике количине хероина пронађене у Кобејновом тијелу. Медицински налази показали су да је доза била приближно три пута већа од смртоносне. Лоу сматра да би особи која себи убризга толику количину вјероватно била потребна помоћ.
Додатна питања покренуле су и недосљедности у полицијској документацији. У извјештају СПД-а из 1994. године помиње се возач таксија који је из Кобејнове резиденције повезао путника који „није одговарао особи која живи у резиденцији“, што сугерише да то можда није био Кобејн. У извјештају се такође наводи да возач и путник нису успјели да пронађу продавницу за куповину муниције.
Међутим, у извјештају који је СПД објавио 2014. године, уз тврдњу да садржи до тада невиђене детаље, ти подаци су изостављени.
Независна истражитељка Мишел Вилкинс, која са тимом форензичара поново анализира случај, рекла је да те недосљедности додатно појачавају забринутост у вези са темељношћу првобитне истраге.
„Оригинални извјештај изричито каже да путник није одговарао особи из резиденције. То само по себи сугерише да то можда није био Курт“, рекла је Вилкинс.
Лоу, који се пензионисао 2018. године, добио је потпуни приступ Кобејновом досијеу и доказима током ревизије 2005. године.
„Прочитао сам случај и могу вам рећи шта докази говоре, јер то је оно чиме сам се бавио, а они говоре да то није самоубиство“, рекао је.
Критиковао је првобитну реакцију полиције, тврдећи да мјесто догађаја није третирано као потенцијално мјесто убиства. Изразио је забринутост да ли су спроведени одговарајући форензички поступци, попут прикупљања ДНК-а или узимања узорака испод ноктију.
Сцена
Нови форензички извјештај доводи у питање смрт Курта Кобејна
Ситуација је, каже, личила на „туризам на мјесту злочина“, са превише особља коме је био дозвољен улаз, што је могло да доведе до контаминације доказа. Извјештај СПД-а показује да је најмање 12 полицајаца улазило и излазило из собе у којој је пронађено Кобејново тијело.
Курт Кобејн преминуо је 5. априла 1994. године у 27. години живота од ране сачмарицом у главу. Његово тијело пронашао је три дана касније електричар. Мртвозорник округа Кинг прогласио је смрт самоубиством, јер је оружје пронађено у његовим рукама, а опроштајна порука у близини.
Тај закључак остао је на снази више од три деценије, упркос бројним алтернативним теоријама. На питање о Лоуовим тврдњама, полиција у Сијетлу је саопштила:
„Курт Кобејн је извршио самоубиство 1994. године. То је и даље став Полицијске управе Сијетла.“
Сцена
1 ч2
Фудбал
1 ч1
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
1 ч2
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму