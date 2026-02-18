Logo
Large banner

Мерц против додатног опорезивања богатих

18.02.2026

20:24

Коментари:

0
Мерц против додатног опорезивања богатих
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачки канцелар Фридрих Мерц успротивио се приједлогу партнера у владајућој коалицији, Социјалдемократске партије (СПД), да се повећају порези за оне са високим приходима јер је у њиховом случају пореско оптерећење већ значајно.

Мерц је истакао да грађани са годишњим приходима од 68.000 евра или 6.000 евра мјесечно већ подлијежу највишој прогресивној пореској стопи.

"Милиони предузетника у Њемачкој плаћају порез на доходак не као акционарска друштва, већ као средња пословна партнерства. Њихово оптерећење не треба даље повећавати", рекао је Мерц за подкаст "Махтвексел".

Он је додао да њемачка влада мора да осигура да добро плаћени квалификовани радници не изгубе мотивацију због пореза, преноси Срна.

Нијемце је охрабрио да раде више јер се, како је рекао, просперитет мора зарадити радом.

Њемачка економија је у рецесији, д‌јелимично оптерећена високим трошковима енергије након обуставе испоруке руског гаса.

Према подацима савезног статистичког завода Дестатис, њемачки БДП се смањио за 0,2 одсто у 2024. години, што је други годишњи пад заредом.

Подијели:

Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Свијет

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

5 д

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Свијет

Мерц: Овај свјетски поредак више не постоји

5 д

0
Кими Антонели

Остали спортови

Млада звијезда Формуле 1 слетио Мерцедесом: Возачку има тек годину дана

1 седм

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Бања Лука

Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

1 седм

1

Више из рубрике

Болница Добој-операција

Свијет

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

3 ч

0
покушај отмице дјетета у италији

Свијет

Мушкарац ухапшен након покушаја отмице једногодишњег д‌јетета у тржном центру у Италији

3 ч

0
Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Свијет

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

3 ч

0
Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Свијет

Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner