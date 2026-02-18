Мерц против додатног опорезивања богатих

18.02.2026
20:24
Коментари:0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц успротивио се приједлогу партнера у владајућој коалицији, Социјалдемократске партије (СПД), да се повећају порези за оне са високим приходима јер је у њиховом случају пореско оптерећење већ значајно.
Мерц је истакао да грађани са годишњим приходима од 68.000 евра или 6.000 евра мјесечно већ подлијежу највишој прогресивној пореској стопи.
"Милиони предузетника у Њемачкој плаћају порез на доходак не као акционарска друштва, већ као средња пословна партнерства. Њихово оптерећење не треба даље повећавати", рекао је Мерц за подкаст "Махтвексел".
Он је додао да њемачка влада мора да осигура да добро плаћени квалификовани радници не изгубе мотивацију због пореза, преноси Срна.
Нијемце је охрабрио да раде више јер се, како је рекао, просперитет мора зарадити радом.
Њемачка економија је у рецесији, дјелимично оптерећена високим трошковима енергије након обуставе испоруке руског гаса.
Према подацима савезног статистичког завода Дестатис, њемачки БДП се смањио за 0,2 одсто у 2024. години, што је други годишњи пад заредом.
