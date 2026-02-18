18.02.2026
19:08
Коментари:0
Дјевојчица је превезена у болницу, гдје је утврђено да је задобила пријелом бедрене кости.
Мушкарац је покушао отети дјевојчицу у продавници прехрамбених производа на сјеверу Италије у суботу, 14. фебруара, што се види на снимку надзорних камера који је првобитно објавила Италијанска државна полиција.
Видео почиње приказом мајке и њене једногодишње кћерке како излазе из продавнице у тржном центру Esselunga у Бергаму, Италија. Док су пролазиле кроз врата, мушкарац је насилно зграбио дјевојчицу. Мајка ју је чврсто држала покушавајући спријечити отмицу.
CCTV footage captured the shocking moment a man violently grabbed a one-year-old child at a shopping mall in Bergamo, Italy, in a failed kidnapping attempt on February 14.— TRT World (@trtworld) February 18, 2026
Italian police said responding officers quickly arrived at the scene and arrested the suspect, who is set… pic.twitter.com/Mmp3IkTcAD
Купци у близини примијетили су мајку како држи дијете док је мушкарац агресивно покушавао истргнути дјевојчицу из њеног загрљаја. Људи унутар и изван продавнице брзо су притекли у помоћ.
Надлежне службе су потом стигле на мјесто догађаја и ухапсиле мушкарца, саопштила је Италијанска државна полиција. Покренута је истрага на основу изјава свједока.
Мушкарац је оптужен за покушај тешке отмице, с обзиром на то да је дјело почињено над малољетним дјететом, као и за наношење тешких тјелесних повреда.
Дјевојчица је превезена у болницу, гдје је утврђено да је задобила пријелом бедрене кости.
Свијет
42 мин0
Кошарка
51 мин0
Свијет
57 мин0
Кошарка
1 ч0
Свијет
42 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
39
19
37
19
31
19
25
19
19
Тренутно на програму