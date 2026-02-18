Logo
Large banner

Мушкарац ухапшен након покушаја отмице једногодишњег д‌јетета у тржном центру у Италији

18.02.2026

19:08

Коментари:

0
покушај отмице дјетета у италији
Фото: Printscreen/X

Д‌јевојчица је превезена у болницу, гд‌је је утврђено да је задобила пријелом бедрене кости.

Мушкарац је покушао отети д‌јевојчицу у продавници прехрамбених производа на сјеверу Италије у суботу, 14. фебруара, што се види на снимку надзорних камера који је првобитно објавила Италијанска државна полиција.

Видео почиње приказом мајке и њене једногодишње кћерке како излазе из продавнице у тржном центру Esselunga у Бергаму, Италија. Док су пролазиле кроз врата, мушкарац је насилно зграбио д‌јевојчицу. Мајка ју је чврсто држала покушавајући спријечити отмицу.

Купци у близини примијетили су мајку како држи дијете док је мушкарац агресивно покушавао истргнути д‌јевојчицу из њеног загрљаја. Људи унутар и изван продавнице брзо су притекли у помоћ.

Надлежне службе су потом стигле на мјесто догађаја и ухапсиле мушкарца, саопштила је Италијанска државна полиција. Покренута је истрага на основу изјава свједока.

Мушкарац је оптужен за покушај тешке отмице, с обзиром на то да је д‌јело почињено над малољетним д‌јететом, као и за наношење тешких тјелесних повреда.

Д‌јевојчица је превезена у болницу, гд‌је је утврђено да је задобила пријелом бедрене кости.

Подијели:

Тагови :

Италија

pokušaj otmice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Свијет

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

42 мин

0
Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!

Кошарка

Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!

51 мин

0
Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Свијет

Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

57 мин

0
Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан

Кошарка

Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан

1 ч

0

Више из рубрике

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Свијет

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

42 мин

0
Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Свијет

Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

57 мин

0
Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

Свијет

Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

1 ч

0
Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

Свијет

Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner