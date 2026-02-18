Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

18.02.2026
18:59
Коментари:0
Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон у разговору за BBC изјавила је како она и њен супруг, бивши предсједник Сједињених Америчких Држава Бил Клинтон немају никакве везе са сексуалним преступником Џефријем Епстајном.
Клинтон је оптужила администрацију америчког предсједника Доналда Трампа за "заташкавање" у вези с овим случајем и позвала их да изнесу досијее. Бијела кућа је одговорила како су објављивањем досјеа "учинили више за жртве него што су демократе икада".
На питање новинара да ли жали због веза са Епстајном, секретарка је поручила: "Знате, ми немамо никакве везе с њим. Наш досадашњи рад је био веома јасан и спремни смо да о томе говоримо. Мој муж је рекао да је путовао неколико пута његовим авионом због хуманитарног рада. Не сјећам се да сам га ја икада упознала", одговорила је.
Даље је у разговору појаснила како је упознала Максвел, бившу дјевојка осуђеног сексуалног преступника, али да то не сматра значајним за ову тему.
"Они су оптужени и у оба случаја осуђени за ужасне злочине над дјевојкама и дјевојчицама. То би требало да буде фокус и ми смо више него вољни да кажемо оно што знамо, што је веома ограничено и потпуно невезано за њихове злочине. Желимо то да урадимо јавно јер желимо да буде транспарентно", поручила је Клинтон.
