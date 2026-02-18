Logo
Large banner

Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Извор:

РТ Балкан

18.02.2026

18:44

Коментари:

0
Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година
Фото: Tanjug / AP / Martin Mejia

Тридесетдеветогодишњи Хозе Херија шести је предсједник Перуа у посљедњих десет година који мандат није привео крају. Овај пут главе су му дошли тајни сусрети са кинеским бизнисменима.

Перу је ове недјеље добио још једног бившег предсједника и то брже него што је већина грађана стигла да запамти његово име. Конгрес у Лими изгласао је опозив привременог предсједника Хозеа Херија, након што се испоставило да није пријавио сусрете са кинеским бизнисменима под истрагом власти.

Хери, 39-годишњи бивши предсједник Конгреса, на функцију је ступио прошлог октобра, пошто је управо он предсједавао смјеном свог претходника. Сада је и сам сврстан у импресивну статистику: шести предсједник Перуа у посљедњих десет година који мандат није привео крају. Један од њих издржао је свега неколико дана.

Пресудили су – снимци

Три видео-записа објављена прошлог мјесеца приказују Херија како улази у ресторан и продавницу у Лими у власништву богатог кинеског бизнисмена Јанга Џихуе, који се нашао под лупом регулатора. Један од његових објеката био је чак затворен због кршења локалних прописа, али је та одлука мистериозно поништена свега три дана касније.

Проблем није био само у бомбонама и сликама које, како је Хери тврдио, "није морао да плати јер је власник био љубазан", проблем је био у томе што перуански закон захтјева да предсједник пријави све званичне активности. А ове посјете у званичним евиденцијама не постоје. Током испитивања одбио је да достави своје телефонске записе, тврдећи да Јанга познаје прије предсједничког живота.

Објашњења нису помогла. Посланици широм политичког спектра дигли су руку за опозив – 75 гласова "за" и 24 "против", а тужилаштво је отворило истрагу због сумње на корупцију. Хери је узвратио оптужбама да су снимци "намјерно процурели" како би се утицало на предстојеће изборе, али анкете показују да му је подршка већ пала за десет процентних поена у односу на ранијих 51 одсто.

Скандал се додатно проширио када је телевизијска емисија "Куарто Подер" објавила да је још један кинески бизнисмен Ђи Ву Сјаодонг, овај пут у кућном притвору због наводних веза са илегалном сечом шума, чак три пута посећивао предсједничку палату током Херијевог кратког мандата.

Све то само је потврдило оно што се у Перуу већ одавно говори: предсједничка палата у Лими функционише као пролазна станица. Од 2016. године, предсједници су редом смијењивани, давали оставке, завршавали у затвору или под истрагама. Готово да нема бившег лидера који није имао проблема са правосуђем.

Нови избори су заказани за април, а примопредаја власти за крај јула. До тада предсједничко мјесто остаје празно.

Подијели:

Тагови :

Peru

Кина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

Свијет

Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

1 ч

0
Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

Свијет

Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

1 ч

0
Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

Свијет

Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

2 ч

2
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner