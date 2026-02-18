Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Извор:
РТ Балкан
18.02.2026
Тридесетдеветогодишњи Хозе Херија шести је предсједник Перуа у посљедњих десет година који мандат није привео крају. Овај пут главе су му дошли тајни сусрети са кинеским бизнисменима.
Перу је ове недјеље добио још једног бившег предсједника и то брже него што је већина грађана стигла да запамти његово име. Конгрес у Лими изгласао је опозив привременог предсједника Хозеа Херија, након што се испоставило да није пријавио сусрете са кинеским бизнисменима под истрагом власти.
Хери, 39-годишњи бивши предсједник Конгреса, на функцију је ступио прошлог октобра, пошто је управо он предсједавао смјеном свог претходника. Сада је и сам сврстан у импресивну статистику: шести предсједник Перуа у посљедњих десет година који мандат није привео крају. Један од њих издржао је свега неколико дана.
Три видео-записа објављена прошлог мјесеца приказују Херија како улази у ресторан и продавницу у Лими у власништву богатог кинеског бизнисмена Јанга Џихуе, који се нашао под лупом регулатора. Један од његових објеката био је чак затворен због кршења локалних прописа, али је та одлука мистериозно поништена свега три дана касније.
Проблем није био само у бомбонама и сликама које, како је Хери тврдио, "није морао да плати јер је власник био љубазан", проблем је био у томе што перуански закон захтјева да предсједник пријави све званичне активности. А ове посјете у званичним евиденцијама не постоје. Током испитивања одбио је да достави своје телефонске записе, тврдећи да Јанга познаје прије предсједничког живота.
Објашњења нису помогла. Посланици широм политичког спектра дигли су руку за опозив – 75 гласова "за" и 24 "против", а тужилаштво је отворило истрагу због сумње на корупцију. Хери је узвратио оптужбама да су снимци "намјерно процурели" како би се утицало на предстојеће изборе, али анкете показују да му је подршка већ пала за десет процентних поена у односу на ранијих 51 одсто.
Скандал се додатно проширио када је телевизијска емисија "Куарто Подер" објавила да је још један кинески бизнисмен Ђи Ву Сјаодонг, овај пут у кућном притвору због наводних веза са илегалном сечом шума, чак три пута посећивао предсједничку палату током Херијевог кратког мандата.
Све то само је потврдило оно што се у Перуу већ одавно говори: предсједничка палата у Лими функционише као пролазна станица. Од 2016. године, предсједници су редом смијењивани, давали оставке, завршавали у затвору или под истрагама. Готово да нема бившег лидера који није имао проблема са правосуђем.
Нови избори су заказани за април, а примопредаја власти за крај јула. До тада предсједничко мјесто остаје празно.
