Извор:
СРНА
18.02.2026
18:14
Коментари:0
Русија сматра "добровољце" из Холандије који управљају борбеним авионима "Ф-16" у Украјини легитимним војним циљевима и криминалцима, саопштено је из руске амбасаде у Холандији.
Амбасада Руске Федерације подсјетила је да се Холандија све више укључује у украјински сукоб, јер се свакодневно могу видјети велике количине војне опреме и организованих конвоја који се крећу ка истоку.
"Видјели смо извјештаје о овом питању. Без обзира на то да ли одговарају стварности, то за нас у принципу мало мијења. Курс Холандије ка милитаризацији и активној подршци Украјини одавно је очигледан. Холандски пилоти представљају још једно поглавље у русофобној вишетомној серији", наведено је у саопштењу.
Из Амбасаде су истакли да је одговор на питање ко све чини да подстакне сукоб великих размјера одавно очигледан.
"То је Европа", наведено је у саопштењу, те наглашено да руководство европских земаља мора да надокнади своја улагања и објасни разлоге економских и друштвених неуспјеха.
Портал "Интелиџенс онлајн" објавио је 16. фебруара да амерички и холандски пилоти лете појединим борбеним авионима "Ф-16" у Украјини и да су искусни ветерани.
Сцена
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
2 ч2
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
39
19
37
19
31
19
25
19
19
Тренутно на програму