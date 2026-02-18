Logo
Large banner

Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

Извор:

СРНА

18.02.2026

18:14

Коментари:

0
Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета
Фото: Tanjug / AP / Iryna Rybakova

Русија сматра "добровољце" из Холандије који управљају борбеним авионима "Ф-16" у Украјини легитимним војним циљевима и криминалцима, саопштено је из руске амбасаде у Холандији.

Амбасада Руске Федерације подсјетила је да се Холандија све више укључује у украјински сукоб, јер се свакодневно могу видјети велике количине војне опреме и организованих конвоја који се крећу ка истоку.

"Видјели смо извјештаје о овом питању. Без обзира на то да ли одговарају стварности, то за нас у принципу мало мијења. Курс Холандије ка милитаризацији и активној подршци Украјини одавно је очигледан. Холандски пилоти представљају још једно поглавље у русофобној вишетомној серији", наведено је у саопштењу.

Из Амбасаде су истакли да је одговор на питање ко све чини да подстакне сукоб великих размјера одавно очигледан.

"То је Европа", наведено је у саопштењу, те наглашено да руководство европских земаља мора да надокнади своја улагања и објасни разлоге економских и друштвених неуспјеха.

Портал "Интелиџенс онлајн" објавио је 16. фебруара да амерички и холандски пилоти лете појединим борбеним авионима "Ф-16" у Украјини и да су искусни ветерани.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Холандија

Руска војна операција 2026

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Сцена

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

1 ч

0
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0
Словачка прогласила ванредну ситуацију

Свијет

Словачка прогласила ванредну ситуацију

2 ч

0
Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Свијет

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

7 ч

0

Више из рубрике

Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

Свијет

Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

2 ч

2
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0
Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Свијет

Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

2 ч

1
Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

Свијет

Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner