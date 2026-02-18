Logo
Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

18.02.2026

17:54

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Предсједник САД-а Доналд Трамп нашао се у помало непријатној ситуацији када га је новинар упитао шта је купио супрузи Меланији за Дан заљубљених. Његов одговор – или изостанак истог – брзо је постао виралан и изазвао бројне реакције.

Познато је да Доналд ужива у браку са Меланијом Трамп, а о њиховој љубави се годинама уназад пише без престанка. Прва дама САД-а је стално "на мети", сваки њен корак је права модна инспирација, али о браку са Доналдом никада не говори.

"Да ли сте имали неке планове са Меланијом за Дан заљубљених", питао је новинар, преноси б92.

По свему судећи, Трамп или није добро чуо питање или једноставно није желио да одговори на то.

"Она је у авиону, имамо филмску звијезду у авиону", јасно је алудирао на њен филм.

Међутим, упорни новинар је поново поставио исто питање, а Доналд Трамп се опет направио да не чује јасно. Трећи пут га је новинар упитао да ли јој је купио цвијеће.

"Боље да вам то не кажем. Довиђења свима. То је најтеже питање", рекао је Трамп у пролазу.

