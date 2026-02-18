Logo
Нисам спавао цијелу ноћ: Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде

Извор:

Курир

18.02.2026

17:52

Коментари:

0
бојан симоновић несрећа
Фото: Printscreen/Youtube

Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде

Познати јутјубер Бојан Симоновић звани Сими, имао је око 4 сата ујутру тешку саобраћајну незгоду у Новом Саду. Након саобраћајке је приведен, а сада је његов адвокат изјавио да ће Сими да се брани са слободе.

Сими у пратњи адвоката Радомира Мунижабе данас је изашао из суда, а за медије је адвокат изјавио:

- Господин Симоновић је саслушан као окривљен у прекршајном поступку. У даљем току поступка ће се бранити са слободе - рекао је он.

Након њега, огласио се и Бојан Симоновић који је дао кратку изјаву:

- Још сам у шоку! Нисам спавао цијелу ноћ. Хвала Богу да нико није повријеђен! Извините, не могу да причам више о томе - рекао је Сими.

Уништио BMW који кошта 200.000 евра

Бојан Симоновић Сими приведен је након што је изазвао саобраћајну незгоду возећи под дејством алкохола.

Према првим информацијама, Бојан Симоновић Сими је управљао луксузним аутомобилом марке "BMW М4", чија се вриједност процјењује на око 200.000 евра, када је изгубио контролу и ударио у паркирана возила.

Алкотестирањем је утврђено да је јутјубер у тренутку несреће имао 1,6 промила алкохола у крви. Након трежњења и полицијског задржавања, пуштен је на слободу.

