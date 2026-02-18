Нисам спавао цијелу ноћ: Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде

Извор:
Курир
18.02.2026
17:52
Јутјубер Бојан Симоновић се први пут огласио након тешке незгоде
Познати јутјубер Бојан Симоновић звани Сими, имао је око 4 сата ујутру тешку саобраћајну незгоду у Новом Саду. Након саобраћајке је приведен, а сада је његов адвокат изјавио да ће Сими да се брани са слободе.
Сими у пратњи адвоката Радомира Мунижабе данас је изашао из суда, а за медије је адвокат изјавио:
- Господин Симоновић је саслушан као окривљен у прекршајном поступку. У даљем току поступка ће се бранити са слободе - рекао је он.
Након њега, огласио се и Бојан Симоновић који је дао кратку изјаву:
- Још сам у шоку! Нисам спавао цијелу ноћ. Хвала Богу да нико није повријеђен! Извините, не могу да причам више о томе - рекао је Сими.
Бојан Симоновић Сими приведен је након што је изазвао саобраћајну незгоду возећи под дејством алкохола.
Према првим информацијама, Бојан Симоновић Сими је управљао луксузним аутомобилом марке "BMW М4", чија се вриједност процјењује на око 200.000 евра, када је изгубио контролу и ударио у паркирана возила.
Алкотестирањем је утврђено да је јутјубер у тренутку несреће имао 1,6 промила алкохола у крви. Након трежњења и полицијског задржавања, пуштен је на слободу.
