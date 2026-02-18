Logo
Саша Матић открио на који дует је најпоноснији

Извор:

Гранд

18.02.2026

12:33

Коментари:

0
Saša Matić
Фото: Youtube

Саша Матић важи за краља емоција, али и једног од пјевача са највише дуета у каријери на које је изузетно поносан.

Иако сарадње са колегама могу да буду мач са двије оштрице, Саша Матић је имао срећу да му је свака дуетска пјесма посебна на свој начин, а једном приликом је открио који му је најдражи.

– Не могу вам ја то рећи, са свима сам имао жељу да снимим дует. Можда сам најпоноснији на „Море туге“ коју сам снимио са Северином јер сам ја писао пјесму. Ниједна није била тешка за сарадњу, заиста, али са Северином смо морали да журимо. Ушао сам у 5 у студио и морао да будем у 9 на аеродрому за Дубровник – тврди Саша Матић.

Нумера „Мешај мала“ данас броји милионске прегледе и слуша се са истим жаром као и када је изашла, а Матић је за Гранд открио како је нерадо снимио дует таквог текста.

– Људи моји када крене та пјесма на концертима, тај почетак: „Опет сама излазиш“, ја сам то толико нерадо пјевао због текста, баш ми нешто тај израз „Мешај мала“, не знам. Обраћам се женској особи, као дами са „Мешај мала“ – рекао је он и додао: Рекао сам тад и Марини: „Немој ја који сам снимао Краља изгубљених ствар, који сам снимао Кад љубав закасни да пјевам ја то“, она ми је рекла: „Па нека мијеша млада је“: Дан, данас, људи моји, то је старшно како људи реагују на ту пјесму. Реагују на све, али то је лудило – испричао је једном у емисији.

Коментари (0)
