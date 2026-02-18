"Каран ће достојно и непоколебљиво штитити интересе Српске"

Извор:
Покрет одбрана Српске упутила је честитку Синиши Карану поводом избора и ступања на дужност предсједника Републике Српске.
"У условима стратешке борбе за опстанак Републике Српске као предсједник Републике сигурни смо да ћете достојно и непоколебљиво наставити да штитите интересе Републике Српске. Република Српска је у протеклих неколико година била изложена немилосрдном, подмуклом и стратешком удару са циљем њене државотворне елиминације", поручио је Покрет и додао:
"Предсједник Додик лично, уз своје сараднике, и уз народну подршку се фронтално и одважно упустио у одсудну битку, битку за опстанак Републике и Срба на овим просторима. Свјесни смо значаја и цијене која је плаћена, а предсједник Додик се уписао у историју српских витезова који је сада у тешким условима у бици за опстанак свих нас, био први и као врховни командант побиједио и сачувао народ и Републику Српску".
Из Покрета су додали да је Додик лично, као народни вођа и лидер Срба, поднио надљудски терет и платио цијену у име свих нас и народ.
"Ми потомци и ветерани славних ратова смо то препознали. Подржали смо избор предсједника Додика, Ви сте његов и сада народни избор. Желимо Вам успјех у раду и да наставите са стабилизацијом и јачањем Републике Српске као основом опстанка и просперитета свих народа и грађана", закључују из Покрета.
