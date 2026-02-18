Logo
МУП Српске расписао конкурс за школовање на Војној академији Србије

Извор:

АТВ

18.02.2026

10:54

Коментари:

0
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за избор кандидата из грађанства за упућивање на школовање и обуку на Војној академији Универзитета одбране, Министарства одбране Републике Србије, студијски програм - Основне академске студије Војно ваздухопловство.

Избор кандидата се врши из грађанства до десет кадета Војне академије, а само школовање траје четири године.

Конкурсом су расписани општи и посебни услови које кандидати морају испуњавати како би учествовали у селекцији за упис у школску 2026/2027 годину на Универзитету одбране.

Општи услови су

1. да су држављани Републике Српске, са пребивалиштем на територији Републике Српске,

2. да су здравствено способни за школовање,

3. да су остварили најмање добар успјех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току),

4. да имају минимално врлодобру оцјену из владања током школовања,

5. да против лица није покренут кривични поступак,

6. да му правосудном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивних материја,

7. да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова,

8. да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

9. да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Посебни услови су

1. да су рођени 2004. године или касније и

2. да су завршили четворогодишњу средњу школу, односно да похађају IV разред средње школе.

Конкурс се може наћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а рок за предају пријаве је наредних 15 дана.

