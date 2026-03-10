Пријети црна киша натопљена нафтом: СЗО издала хитно упозорење грађанима

Аутор:АТВ
Свjетска здравствена организација (СЗО) издала је упозорење поводом појаве такозване „црне кише“ у Ирану, која је, према наводима стручњака, настала након напада на нафтне објекте.
Ова необична појава, како упозоравају из СЗО, може изазвати озбиљне респираторне проблеме код становништва, због чега је грађанима савjетовано да остану у затвореним просторима.
Канцеларија здравствене агенције Уједињених нација у Ирану, која сарађује са локалним властима у рjешавању хитних здравствених ситуација, саопштила је да је током ове недjеље примила више извjештаја о падавинама које су, како се наводи, биле натопљене нафтом.
Према извjештају агенције Ројтерс, становници су пријављивали да киша која пада има тамну боју и непријатан мирис, што се доводи у везу са пожарима и димом који су настали након удара на нафтну инфраструктуру.
Техеран је јуче био прекривен густим црним димом након што је погођена једна рафинерија, у оквиру ескалације напада на енергетске објекте Ирана. Ови напади дио су шире кампање усмјерене на иранску енергетску инфраструктуру.
Портпарол Свјетске здравствене организације Кристијан Линдмајер говорио је о овој ситуацији на конференцији за новинаре одржаној у Женеви.
Он је упозорио да такозвана црна киша, као и могуће киселинске падавине које је прате, представљају потенцијалну опасност за здравље људи, посебно за респираторни систем.
„Црна киша и киселинске падавине које је прате представљају опасност за становништво, прије свега за респираторни систем“, рекао је Линдмајер.
Он је додао да су власти у Ирану већ савјетовале грађане да остану у затвореном простору док траје ова ситуација.
На питање новинара да ли Светска здравствена организација подржава такав савјет, Линдмајер је одговорио да је таква мјера у овом тренутку разумна и оправдана.
Како је објаснио, бројни погођени објекти, укључујући складишта нафте и рафинерије, изазвали су велике пожаре и озбиљно погоршање квалитета ваздуха.
Због тога, како је навео, препорука да грађани остану у затвореним просторијама може помоћи да се смањи изложеност загађеном ваздуху и потенцијално штетним честицама које се налазе у атмосфери, преноси Ало.
