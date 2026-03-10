Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

Извор:
Авиокомпанија "Бритиш ервејс" саопштила је да је отказала све летове ка и из Абу Дабија до краја ове године због рата на Блиском истоку.
Компанија је навела да су летови ка и из Амана, Манаме, Дохе, Дубајиа и Тел Авива отказани до краја овог мјесеца.
"Ситуацију стално пратимо и у контакту смо са нашим путницима како бисмо им понудили различите опције", саопштила је авиокомпанија.
Наводи се и да је остао ограничен број мјеста на репатријационим летовима из Омана ка аеродрому Хитро који су планирани за сутра и четвртак.
Рат који су против Ирана покренуле Сједињене Америчке Државе и Израел изазвао је отказивање бројних летова широм Блиског истока.
Пошто је већина ваздушног простора у региону и даље затворена због опасности од ракета и дронова, дио путника окреће се приватним авионима, док чартер летови и ограничен број комерцијалних линија покушавају да евакуишу десетине хиљада људи.
