Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

Танјуг

10.03.2026

16:01

Фото: Pixabay/outsideclick

Авиокомпанија "Бритиш ервејс" саопштила је да је отказала све летове ка и из Абу Дабија до краја ове године због рата на Блиском истоку.

Компанија је навела да су летови ка и из Амана, Манаме, Дохе, Дубајиа и Тел Авива отказани до краја овог мјесеца.

"Ситуацију стално пратимо и у контакту смо са нашим путницима како бисмо им понудили различите опције", саопштила је авиокомпанија.

Наводи се и да је остао ограничен број мјеста на репатријационим летовима из Омана ка аеродрому Хитро који су планирани за сутра и четвртак.

Рат који су против Ирана покренуле Сједињене Америчке Државе и Израел изазвао је отказивање бројних летова широм Блиског истока.

Пошто је већина ваздушног простора у региону и даље затворена због опасности од ракета и дронова, дио путника окреће се приватним авионима, док чартер летови и ограничен број комерцијалних линија покушавају да евакуишу десетине хиљада људи.

