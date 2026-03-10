Logo
Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима, присуствују Минић и Додик

АТВ

10.03.2026

16:55

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима
У Бијељини се одржава састанак Подручне привредне коморе са привредницима из овог града.

Састанку, између осталих, присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик, министарка финансија Српске Зора Видовић, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

Коментари (0)
