Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима, присуствују Минић и Додик

У Бијељини се одржава састанак Подручне привредне коморе са привредницима из овог града.
Састанку, између осталих, присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик, министарка финансија Српске Зора Видовић, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
