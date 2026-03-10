Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Извор:
Танјуг
10.03.2026
17:52
Коментари:0
Европски аутомобилски гигант Фолксваген група планира да до краја деценије укине око 50.000 радних мјеста, док је компанија данас саопштила да јој је добит прије опорезивања у 2025. пала за 54 одсто на 8,9 милијарди евра.
Откази ће, према плановима компаније, погодити раднике у Њемачкој и обухватиће читаву групацију са десет аутомобилских брендова, укључујући луксузне марке подружница Ауди и Порше, које су под притиском слабије потражње, преноси Гардијан.
Свијет
Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче
Реструктурирање долази у тренутку када се највећи европски произвођач аутомобила суочава са падом продаје у Кини и сјеверној Америци, али и са царинама које је увео предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп на аутомобиле произведене у иностранству.
Пад профитабилности компанија је великим дијелом приписала америчким царинама, али и трошковима промјене стратегије у оквиру компаније Порше.
Оперативни профит Поршеа готово је нестао током 2025. године, пошто је пао за чак 98 одсто и износио само 90 милиона евра.
Фолксваген је посљедњих мјесеци смањио циљеве за производњу електричних возила, укључујући планове у својој италијанској компанији Ламборгини, јер потражња за електричним аутомобилима расте спорије него што се очекивало.
Република Српска
Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора
Проблеми за Фолксваген почели су још прије увођења америчких царина, пошто се компанија већ суочавала са слабом потражњом у Европи и великим трошковима преласка на електрична возила.
У Кини, на највећем свјетском тржишту аутомобила, напредовање кинеских компанија је додатно смањило тржишни удио Фолксвагена.
Извршни директор компаније Оливер Блуме најавио је велику компању којом жели да поврати купце у Кини.
Он је навео да највећи изазови за Фолксваген долазе из макроекономског окружења, ограничења у међународној трговини и геополитичких тензија, што би могло да повећа конкуренцију и волатилност на тржиштима сировина, енергије и валута.
Блуме је рекао да рат у Ирану тренутно не утиче на ланце снабдијевања компаније, али би могао да утиче на потражњу за премијум брендовима.
Љубав и секс
Да ли постоји љубав на први поглед?
- Видимо колико је наш свијет нестабилан и крхак, нови проблеми се појављују готово сваког мјесеца - рекао је он.
Продаја Фолксвагена на Блиском истоку је релативно мала, али марже су високе, па би евентуални пад потражње могао да осјетно утиче на профитабилност компаније.
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Стил
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
5 д0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму