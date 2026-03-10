Logo
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Танјуг

10.03.2026

17:52

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Европски аутомобилски гигант Фолксваген група планира да до краја деценије укине око 50.000 радних мјеста, док је компанија данас саопштила да јој је добит прије опорезивања у 2025. пала за 54 одсто на 8,9 милијарди евра.

Откази ће, према плановима компаније, погодити раднике у Њемачкој и обухватиће читаву групацију са десет аутомобилских брендова, укључујући луксузне марке подружница Ауди и Порше, које су под притиском слабије потражње, преноси Гардијан.

Реструктурирање долази у тренутку када се највећи европски произвођач аутомобила суочава са падом продаје у Кини и сјеверној Америци, али и са царинама које је увео предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп на аутомобиле произведене у иностранству.

Пад профитабилности компанија је великим дијелом приписала америчким царинама, али и трошковима промјене стратегије у оквиру компаније Порше.

Оперативни профит Поршеа готово је нестао током 2025. године, пошто је пао за чак 98 одсто и износио само 90 милиона евра.

Фолксваген је посљедњих мјесеци смањио циљеве за производњу електричних возила, укључујући планове у својој италијанској компанији Ламборгини, јер потражња за електричним аутомобилима расте спорије него што се очекивало.

Проблеми за Фолксваген почели су још прије увођења америчких царина, пошто се компанија већ суочавала са слабом потражњом у Европи и великим трошковима преласка на електрична возила.

У Кини, на највећем свјетском тржишту аутомобила, напредовање кинеских компанија је додатно смањило тржишни удио Фолксвагена.

Извршни директор компаније Оливер Блуме најавио је велику компању којом жели да поврати купце у Кини.

Он је навео да највећи изазови за Фолксваген долазе из макроекономског окружења, ограничења у међународној трговини и геополитичких тензија, што би могло да повећа конкуренцију и волатилност на тржиштима сировина, енергије и валута.

Блуме је рекао да рат у Ирану тренутно не утиче на ланце снабдијевања компаније, али би могао да утиче на потражњу за премијум брендовима.

- Видимо колико је наш свијет нестабилан и крхак, нови проблеми се појављују готово сваког мјесеца - рекао је он.

Продаја Фолксвагена на Блиском истоку је релативно мала, али марже су високе, па би евентуални пад потражње могао да осјетно утиче на профитабилност компаније.

