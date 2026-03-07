Извор:
СРНА
07.03.2026
11:24
Коментари:0
Њемачки произвођач аутомобила "Фолксваген" разматра производњу војних возила у свом погону у Оснабрику, а у строгој тајности су већ развијена два прототипа војних возила заснована на моделима "амарок" и крафтер".
"Фолксваген" је потврдио развој прототипова, али није изнио детаље о будућим плановима, преноси "Виршафтсвохе".
Према информацијама листа "Ноје Оснабрикер цајтунг", прототипови војних возила МВ.1 и МВ.2 настали су интерно у фабрици и још увијек су експериментални објекти.
"Амарок" је средње велики пикап, теренски камионет који је дизајниран за транспорт робе, теренски рад и војне или комерцијалне модификације, преноси РТ Балкан.
Пикап конструкција омогућава постављање оклопа, додатне опреме и наоружања, а уз четири пута четири погон лако пролази кроз неприступачне терене.
"Крафтер" је велики комби који се углавном користи за транспорт терета, комби превоз и хитне службе. За потребе војске, могуће је трансформисати га у командно возило, амбуланту, оклопно возило и друге специјализована возила.
Фабрика у Оснабрику тренутно запошљава око 2.300 радника, актуелна производња се завршава средином 2027. године, а већ дуго се помиње да би војни конгломерат "Рајнметал" могао да започне производњу у овом објекту.
