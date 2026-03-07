Logo
Драгана Мирковић се огласила након што јој је прекинут концерт у Хрватској

Извор:

Телеграф

07.03.2026

12:27

Концерт музичке звијезде Драгане Мирковић у Сплиту, прекинула је дојава о постављеној бомби, како је пренијела Слободна Далмација.

Објекат је превентивно испражњен, специјализовани полицијски службеник обавио је против-експлозивни преглед током којег није пронађено експлозивно средство, након чега је клуб наставио са радом око 1 сат.

Драгана Мирковић се огласила прије 5 сати, након завршеног наступа. Подијелила је снимке из клуба и поручила:

- Сплит, хвала пуно на предивној ноћи - написала је певачица која није помињала дојаву о бомби.

Таг :

Dragana Mirković

