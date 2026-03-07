Уљез у Неретви: Еколози тврде да је мутант

07.03.2026
13:26
Ријека Неретва представља један од кључних природних система за наше подручје, а њена делта с бројним каналима, рукавцима, мочварама и језерима ствара јединствен екосистем богат биљним и животињским врстама.
Због таквог осјетљивог околиша, долина Неретве одувијек је била позната по богатом рибљем фонду. У њеним водама живе многе аутохтоне врсте, а подручје је важно и за традиционални риболов те локалну пољопривреду. Ипак, стручњаци већ годинама упозоравају на растуће пријетње, укључујући инвазивне врсте које људским дјеловањем доспијевају у природу.
Зашто је Неретва најхладнија ријека на свијету
Недавно је у каналима и рукавцима Неретве примијећена необична златна рибица (Carassius auratus), врста која се обично узгаја у акваријима и вртовима. Иако призор може дјеловати бајковито, еколози упозоравају да такве рибе могу озбиљно нарушити локални екосистем.
Примјерак је забиљежила Тиха Блажевић у околини Опузена, а сличне рибе уочене су и око Метковића те у језеру Кути, што сугерише да их у долини Неретве можда има више него што се раније мислило. Стручњаци истичу да се, због јарких боја и разлика у односу на бабушку (Carassius gibelio), највјеројатније ради о акваријумској риби коју је неко пустио у природу, а не о природној мутацији.
Еколози упозоравају да пуштање акваријумских риба у ријеке и језера може имати озбиљне посљедице: домаће врсте се такмиче за храну и простор, а инвазивне рибе могу пренијети болести и паразите. Златне рибице се у неким дијеловима свијета већ сматрају инвазивном врстом јер су прилагодљиве, брзо се размножавају и могу нарасти до 40 центиметара, живећи и више од десет година.
Стручњаци грађане савјетују да никада не пуштају акваријумске рибе у природу, већ их врате продавачу или задрже у контролираним увјетима. Такође, грађани се потичу да пријаве надлежнима необичне врсте које примијете у природи. Посебно се упозорава и на црвеноуху корњачу, која је такође доспјела из кућних акварија и данас пријети домаћој популацији барске корњаче.
Појава златне рибице у долини Неретве показује колико људске одлуке, чак и оне наизглед безопасне, могу утицати на осјетљиву равнотежу природе.
