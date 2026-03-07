Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

07.03.2026
14:36
Коментари:0
Многи власници паса примијетили су пресладак тренутак када њихов љубимац, чим му се обрате, нагне главу у страну и пажљиво их посматра. Иако изгледа као да пас покушава да схвати шта говоримо, стручњаци кажу да иза тог понашања стоји неколико занимљивих разлога.
Прије свега, пси нагињањем главе покушавају боље чути и лоцирати звук. Промјена положаја ушију помаже им да прецизније одреде одакле долази глас власника. Други разлог је визуелни - помјерањем главе пас уклања њушку из видног поља како би јасније видио лице особе која му говори.
Научници истичу и емотивни аспект: пси врло брзо повезују ријечи, тон гласа и реакцију власника. Када чују познате ријечи попут "шетња", "храна" или "играње", њихова знатижеља и узбуђење често се управо тако манифестују.
Другим ријечима, тај симпатични покрет није случајан - он показује да ваш пас пажљиво слуша, покушава разумјети и, најважније, жели комуницирати с вама.
