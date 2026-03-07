Минић: Одуговлачење организације повратка грађана показује бесмисао заједничких институција

Аутор:АТВ
07.03.2026
15:43
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да одуговлачење организовања чартер летова за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока показује колики је бесмисао заједничких институција и колико један човјек може да утиче на систем.
"Видјели смо то на случају блокаду отварања граничног прелаза у Градишци, а видимо и сада када су у питању животу људи. БиХ највише урушавају они који се наводно куну у њу", рекао је Минић новинарима у Челинцу.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је у четвртак да су средства од 800.000 КМ за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока оперативна и да је на министру иностраних послова Елемдину Конаковићу да предузме неопходне кораке како би чартер летови били реализовани.
"Ми смо завршили дио посла који се односи на обезбјеђивање средстава, а сада је на Министарству иностраних послова да тај лет буде што прије у функцији, односно да што прије имамо чартер лет да би људи коју су на тим просторима могли да се евакуишу и врате у Републику Српску, односно ФБиХ", изјавио је Амиџић.
