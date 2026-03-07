Logo
Large banner

Минић: Одуговлачење организације повратка грађана показује бесмисао заједничких институција

Аутор:

АТВ

07.03.2026

15:43

Коментари:

2
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да одуговлачење организовања чартер летова за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока показује колики је бесмисао заједничких институција и колико један човјек може да утиче на систем.

"Видјели смо то на случају блокаду отварања граничног прелаза у Градишци, а видимо и сада када су у питању животу људи. БиХ највише урушавају они који се наводно куну у њу", рекао је Минић новинарима у Челинцу.

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је у четвртак да су средства од 800.000 КМ за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока оперативна и да је на министру иностраних послова Елемдину Конаковићу да предузме неопходне кораке како би чартер летови били реализовани.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

"Ми смо завршили дио посла који се односи на обезбјеђивање средстава, а сада је на Министарству иностраних послова да тај лет буде што прије у функцији, односно да што прије имамо чартер лет да би људи коју су на тим просторима могли да се евакуишу и врате у Републику Српску, односно ФБиХ", изјавио је Амиџић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

евакуација

Израел Иран

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Авион, лет

Свијет

Шведска влада наплаћује спас: Евакуација авионом из рата кошта више од 1.000 евра

5 ч

0
Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

11 ч

2
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

1 д

0
У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

БиХ

У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

1 д

0

Више из рубрике

Милорад Додик

БиХ

Додик: Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир

6 ч

0
Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду

БиХ

Рачић: Неотварање новог моста у Градишци успорава привреду

9 ч

2
Сарајево

БиХ

Сарајевска полиција забранила скуп подршке Ирану: "Додворавате се кршћанском Западу"

10 ч

2
Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

11 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner