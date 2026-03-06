Logo
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

Извор:

СРНА

06.03.2026

18:10

Коментари:

0
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

Савјет министара донио је данас одлуку о тражењу међународне помоћи путем Механизма цивилне заштите ЕУ за евакуацију држављана БиХ из држава Блиског истока.

Захтјев БиХ се односи на пружање подршке у репатријацији држављана БиХ с важећом путном исправом из држава Блиског истока, укључујући кориштење доступних капацитета репатријацијских летова које организују државе чланице ЕУ и државе учеснице Механизма цивилне заштите ЕУ.

Министарство иностраних послова у Савјету министара, у сарадњи с дипломатско-­конзуларним представништвима БиХ и другим надлежним институцијама, доставиће Министарству безбједности, које је и предлагач, потребне податке о држављанима БиХ који се налазе у државама Блиског истока.

За реализацију активности из ове одлуке, која је донесена на ванредној телефонској сједници, осигурано је 800.000 КМ одлуком Савјета министара БиХ о одобравању средстава текуће буџетске резерве буџета институција БиХ Министарству иностраних послова у Савјету министара за потребе евакуације држављана БиХ.

