Logo
Large banner

Усвојена одлука о евакуацији грађана БиХ, Савјет министара издваја 800.000 КМ

Аутор:

АТВ

05.03.2026

16:58

Коментари:

1
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Савјет министара донио је данас одлуку да се из текуће резерве издвоји 800.000 КМ за чартер летове како би се евакуисали држављани БиХ из Дубаија.

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић рекао је на конференцији за новинаре да се прикупљају понуде авио-компанија, те да ће сутра, у складу са законским процедурама, бити одабрана компанија која ће обављати евакуације држављана БиХ.

Он је нагласио да ће приоритет имати труднице, дјеца, мајке с малом дјецом и старије особе.

"Ажурирани су спискови, људи чекају обавјештење из амбасада. Мислим да у наредних неколико дана можемо направити први талас евакуација", рекао је Конаковић.

Огласио се и Амиџић

Завршена је сједница Савјета министара БиХ, на којој је усвојена одлука како би почела евакуација грађана БиХ из земаља Блиског истока, рекао је министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић.

Рекао је да су средства су обезбијеђена и да очекује брзу реализацију од стране Министарства иностраних послова у Савјету министара.

- На приједлог Министарства финансија и трезора, Савјет министара усвојио је Информацију о процедури закључивања споразума са Европском комисијом за План раста, чиме се отвара пут ка 976 милиона евра предвиђених за БиХ. Упутићу захтјев за предфинансирање, чиме ће бити створени услови да БиХ добије прва средства у износу од 68 милиона евра - навео је Амиџић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет министара БиХ

евакуација

Дубаи вести

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Именоване нове судије у Републици Српској и ФБиХ

БиХ

Именоване нове судије у Републици Српској и ФБиХ

4 ч

0
Сарајево

БиХ

Министарство безбједности увело превентивне мјере због ситуације на Блиском истоку

5 ч

0
Авион, лет

БиХ

Потврђено за АТВ: Полијеће авион из Дубаија са 173 држављана БиХ

6 ч

0
Елмедин Конаковић и Зукан Хелез

БиХ

Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner