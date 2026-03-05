Усвојена одлука о евакуацији грађана БиХ, Савјет министара издваја 800.000 КМ

Аутор:АТВ
05.03.2026
16:58
Савјет министара донио је данас одлуку да се из текуће резерве издвоји 800.000 КМ за чартер летове како би се евакуисали држављани БиХ из Дубаија.
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић рекао је на конференцији за новинаре да се прикупљају понуде авио-компанија, те да ће сутра, у складу са законским процедурама, бити одабрана компанија која ће обављати евакуације држављана БиХ.
Он је нагласио да ће приоритет имати труднице, дјеца, мајке с малом дјецом и старије особе.
"Ажурирани су спискови, људи чекају обавјештење из амбасада. Мислим да у наредних неколико дана можемо направити први талас евакуација", рекао је Конаковић.
Завршена је сједница Савјета министара БиХ, на којој је усвојена одлука како би почела евакуација грађана БиХ из земаља Блиског истока, рекао је министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић.
Рекао је да су средства су обезбијеђена и да очекује брзу реализацију од стране Министарства иностраних послова у Савјету министара.
- На приједлог Министарства финансија и трезора, Савјет министара усвојио је Информацију о процедури закључивања споразума са Европском комисијом за План раста, чиме се отвара пут ка 976 милиона евра предвиђених за БиХ. Упутићу захтјев за предфинансирање, чиме ће бити створени услови да БиХ добије прва средства у износу од 68 милиона евра - навео је Амиџић.
